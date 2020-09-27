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梧棲農會寶寶運動會 爬行往前倒退嚕都有

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區農會今天辦寶寶爬行運動會。記者游振昇/攝影
台中市梧棲區農會今天辦寶寶爬行運動會。記者游振昇/攝影

台中市梧棲區農會今天辦農寶寶運動會，小寶寶和大寶寶爬行、寶寶搬搬樂、寶寶宅急便比賽，寶寶爬行比賽最緊張，家長拿出玩具引誘，聲嘶力竭地呼喊，許多寶寶還是不動如山，還有人大爆哭，甚至「倒退嚕」，家長急得滿頭汗。

第4屆農寶寶運動會今天在梧棲農會產業文化大樓登場，近千位爸爸媽媽或家人帶寶寶參加，梧棲農會總幹事王秝毅表示，為提倡地產地消，引導消費者食在地、吃當季，建立安全健康農業，參加者除了可獲廠商贈送產品外，並提供每位參加寶寶一本燙金開戶存摺，將報名費於開戶時存入小朋友戶頭，當為開戶資金。

寶寶爬行比賽有173組親子參加，家長為了吸引寶貝向前爬，使出玩具、奶瓶、鑰匙等各種物品吸引寶寶注意，有些家庭還出動小哥哥、小姊姊助陣，哨音響起，多數寶寶搞不清狀況，有的瞬間大爆哭，有的呆立在起跑點，不動如山，也有寶寶賣力爬到快接近終點時，又「倒退嚕」，急壞了爸爸、媽媽們。

7樓除了有寶寶運動會活動外，6樓增設古禮抓周活動，王秝毅表示，近年來配合政府政策，除了非基改黃豆外，今年也配合政府輔導農民種作景觀作物，營造花海計畫種植大波斯菊，積極推動國產農產品及青年農民行銷地方農產，促進農產品消費，吸引更多年輕人投入農業。

梧棲 農民

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