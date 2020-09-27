養殖觀光受影響 漢寶成立自救會反對新設養豬場

彰化縣芳苑鄉漢寶村民今天成立反對新設養豬場自救會，漢寶社區發展協會林金泉說，芳苑漢寶地區近年來受到空汙與水汙影響，養殖業一直萎縮，不希望再有養豬場等汙染，因最近又有新的養豬場要設立，也希望政府能有總量管制，漢寶想發展觀光與養殖業，不宜再有新的養豬場。

林金泉、漢寶村長鄭鵬豐、當地養殖業者、村民等今天到二個養豬場預定地舉旗抗議，警方也出動維護現場秩序。

鄭鵬豐說，芳苑漢寶地區原本就有許多養豬場，一直都很臭，居民早就抱怨連連，最近聽說業者又要再增設二場，他們一定反對到底。

林金泉說，漢寶養殖文蛤、牡蠣等約有500公頃，還有二千公頃的漢寶濕地，生態相當豐富，養殖業年產值原本幾十億元，但近年來受空汙、水汙影響，文蛤等經常暴斃，養殖戶苦不堪言。

當地居民認為，在地養豬業者早就養了十幾萬頭豬，還有其他雞鴨禽類，汙染和畜牧業有很大關係。

林金泉說，政府對養豬等畜牧業應該要總量管制，不能放任其汙染，尤其彰化從王功漁港、漢寶濕地、福寶園區、到彰濱玻璃館、鹿港連成一氣應該要發展觀光，而不是放任畜牧業汙染，他們未來也將要發起成立在地產業發展促進會，反對有汙染的產業再進駐。