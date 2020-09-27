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彰化縣1年增加60多位百歲人瑞 最高齡111歲

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，同時表揚彰化縣結婚滿70週年的白金婚夫妻，其中，張永誠、張葉彩綿夫妻承父母之命、媒妁之言結婚，張永誠曾經歷八二三砲戰，兩人已90多歲依舊鶼鰈情深。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，同時表揚彰化縣結婚滿70週年的白金婚夫妻，其中，張永誠、張葉彩綿夫妻承父母之命、媒妁之言結婚，張永誠曾經歷八二三砲戰，兩人已90多歲依舊鶼鰈情深。記者劉明岩／攝影

彰化縣共有209位百歲以上人瑞，彰化縣府今天邀請到其中的38位百歲人瑞及41對白金婚夫妻與其親屬，在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，到場最高齡的是106歲田尾鄉林庚寅，縣長王惠美表示，藉此活動提前為長輩們歡度重陽節，更表達敬重與關懷。

縣府社會處表示，彰化縣100歲以上的人瑞目前有209位，其中最高齡者設籍秀水鄉今年111歲的梁李險女士，而今天出席「高齡同學會」共有37位，其中最高齡的是106歲田尾鄉林庚寅阿公，此外，104歲的有2位、103歲的有3位、102歲的有6位、101歲的有11位、100歲的有14位。最特別的是，來自二林鎮100歲的康鏡女士還能騎腳踏車，會講英文及日文。

王惠美說，現今醫療科技進步，加上彰化縣持續16年來的萬人健檢活動，使國人健康長壽的人口越來越多，去年彰化縣100歲以上的長者有147名，今年就有209名，成長速度很快，長壽已經變成未來的趨勢，要讓長輩更健康快樂幸福，是縣府目前重要施政方針。

今年活動也同時表揚彰化縣結婚滿70週年的白金婚夫妻，共計有170對，今天出席夫妻計有40對，此次參加表揚夫妻中，張永誠、張葉彩綿夫妻父母之命，媒妁之言，張永誠曾經歷八二三砲戰，兩人已90多歲依舊鶼鰈情深。

王惠美說，縣府在各鄉鎮目前共設有268的社區關懷據點，目的是使社區長輩在地老化在地安養、在地照顧，讓青壯輩可以專心拚事業，未來的目標是一村里一關懷據點，還有推行老人許多福利措施，長青幸福卡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助、防止走失的呼叫機、不老健身房等，在縣內7個鄉鎮也正規劃、設計、興建新的社福大樓，將相關社會福利資源整合，縣府將更積極盤點整合相關資源，照顧長輩，提升縣民的福祉。

與會人員還有立法委員黃秀芳、縣議員李寶銀、陳銌銌、曹嘉豪、李成濟及各鄉鎮長。

彰化縣府今天邀請38位百歲人瑞及41對白金婚夫妻與其親屬，在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，縣長王惠美特別向到場最高齡的106歲田尾鄉林庚寅致意。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天邀請38位百歲人瑞及41對白金婚夫妻與其親屬，在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，縣長王惠美特別向到場最高齡的106歲田尾鄉林庚寅致意。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天邀請到其中的38位百歲人瑞及41對白金婚夫妻與其親屬，在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，提前為長者歡度重陽節。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天邀請到其中的38位百歲人瑞及41對白金婚夫妻與其親屬，在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，提前為長者歡度重陽節。記者劉明岩／攝影

夫妻 人瑞

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