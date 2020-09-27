中秋將至 台中犯保今送月餅禮盒關懷百戶馨生家庭
中秋佳節將至，台中地檢署、財團法人犯罪被害人保護協會台中分會為表達關懷，今天由犯保台中分會主任陳怡成、中檢主任檢察官詹益昌、保護志工組成關懷團隊，分頭前往140戶馨生家庭（犯罪被害人家庭）致贈月餅禮盒、慰問金等，另也找來人醫會的護理團隊，前往20戶重傷馨生人家庭，進行居家醫療關懷。
犯罪被害人保護協會台中分會表示，農曆8月15中秋節是台灣的重要節慶之一，有寄托思念親人之情，為表達分會關懷之意，與台中地檢署在佳節前夕，特別致贈中秋禮盒關懷140戶馨生家庭，其中包含20戶重傷馨生人家中，由關懷團隊親自送到案家。
犯罪被害人保護協會台中分會指出，今年持續結合慈濟基金會人醫會辦理，榮譽主任委員毛有增更支持緩起訴處分金之挹注，讓司法保護運用在馨生人服務上，更周全及完善犯罪被害人保護措施。
此次活動由犯保台中分會主委陳怡成偕同台中地檢署主任檢察官詹益昌、工作人員及保護志工組成關懷團隊，而人醫會由謝輝龍醫師帶領醫師、藥師及護理師團隊，共同分10組前往20戶重傷馨生人家中，進行年節關懷及居家醫療關。
犯罪被害人保護協會台中分會活動表示，活動致贈中秋禮盒、年節慰問金2萬元，並透過醫師聽診器的傾聽與雙手的觸診，讓馨生人家庭不只心靈上得到慰藉，更有醫護團隊的專業，給予在醫療上的一些建議與幫助，真正落實身、心、靈全方位的關懷。
犯保台中分會主任委員陳怡成表示，每個馨生人背後都有著一段心酸的故事，在歷經了司法程序及漫長復健之路後，都會有非常多的感觸及艱辛，可是在犯保協會及保護志工長期陪伴下，他們勇敢面對一切的試煉，期待馨生人在分會持續關懷下走出了傷痛。
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