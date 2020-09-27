全球市長聯盟「矮化」台灣 盧秀燕：不排除退出聯盟

「全球市長聯盟」在「地方政府永續發展理事會」（ICLEI）網頁中，公布符合聯盟減碳規範的城市名單，將台中市及台灣五都國籍均列為「China」(中國)台中市政府已向ICLEI及「全球市長聯盟」嚴正提異議，要求更正錯誤，否則台中不惜退出聯盟。

台中市長盧秀燕說，台中市申請加入「全球市長聯盟」至今，國籍均以「Chinese Taipei」名稱加入城市組織。此次「全球市長聯盟」在網頁上標註「台中，中國」的名稱，顯為錯誤，呼籲「全球市長聯盟」儘快更正，以利後續參與「全球市長聯盟」活動，否則不惜退出聯盟。

盧市長表示，台中市自2011年起加入地方政府永續發展理事會(ICLEI)組織，透過國際交流，積極推動台中節能減碳，同時也加入「全球市長聯盟」與全球城市一同努力因應氣候變遷衝擊，取得全球市長聯盟「完全達標」徽章，成果亮眼。

針對聯盟將台灣各縣市歸為中國大陸的城市，台中市表達嚴重不滿，這與當初以「Chinese Taipei」申請市長聯盟的原意不符合，強調這可能會破壞ICLEI和台中市之間的關係，台中市已向ICLEI市長聯盟提出異議聲明，若無法正名，不排除退出聯盟。