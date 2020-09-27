像極了社區關懷據點 和美鎮農會綠色照護示範站揭牌

彰化縣和美鎮農會今天上午舉行109年度農業推廣活動暨綠色照護示範站揭牌儀式，並表揚模範農民與績優農會會務人員等。應邀出席的縣長王惠美說，期待透過綠色照護示範站，讓大家學到綠色照護的知識，以及全民食農教育的觀念。

王惠美指出，和美鎮農會在108年度榮獲行政院農業委員會「十大綠色照顧優良典範」，全國只取10個單位，彰化縣就有2單位獲得，和美鎮農會、大村鄉農會就入選了，此外，今年度和美鎮農會更榮獲農業委員會補助成立綠色照護示範站，全國共31個，和美鎮農會是其中之一，相當不簡單。

王惠美說，「綠色照顧示範站」類似社區關懷據點，因應農村農作者高齡化，積極發展綠色照顧、農業療育工作，期待未來整合農會家政班、社區關懷據點、學校營養午餐，讓大家吃得更健康。

與會的農委會輔導處處長陳俊言說，和美鎮農會綠色照護站揭牌，感謝和美鎮農會對於中央推動政策的支持，綠色照護站內仍有許多零星設備需補足，未來將予以協助讓設備更為完善，使社區長者來農會綠色照護站參與時，能夠有更好的活動空間與設備。

和美鎮農會理事長李明成說，原定今年農民節的慶祝活動，因為受到疫情的影響延期舉辦，這次活動推銷國產米量及農作物，推廣食的安全，結合農會人員及家政志工，還有在地特色食材，發展地方特色，營造友善高齡生活環境，每周還有一日農會會員共餐，在農委會農糧署及縣政府的輔導之下，和美鎮農會積極配合辦理，用心來提升農友的福祉。