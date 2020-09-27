日月潭泳渡防疫大作戰 開辦38年來頭一遭

日月潭萬人泳渡今登場，唯今年受疫情影響，南投縣政府上緊發條，除刻意拉開下水時間，更呼籲且落實下水前、上岸後戴口罩，2天準備2.6萬個口罩，並發動志工在上岸處遞發，並要求戴上，避免群聚感染，也寫下泳渡38年來頭一遭。

縣府指出，今年泳渡有1998隊共21828人參加，包括在台外籍泳客195人、身障泳士有171人，一般組由政治大學陳姓學生以49分鐘完游，第一位泳抵上岸處伊達邵，身障泳士組由已參與泳渡10多次的54歲視障泳客賴智傑率先上岸。

縣長林明溱致詞說，泳渡在前副總統吳敦義任南投縣長任內創辦，創辦至今已38年，成功帶動地方發展，前總統馬英九8度挑戰則很不簡單，但今年泳渡受疫情影響，一波三折，他差點睡不著覺，經請示中央舉辦前一周總算核准開辦。

林表示，最後一周與中央協商，並提供參賽者名單，請中央協助勾稽過濾，拒絕最近出入境者、居家檢疫者、隔離者下水，構築第一道防線，再來就是拉開泳客下水時間，落實泳渡者「下水前、上岸後戴口罩」，並加強量體溫等防疫工作。

南投衛生局也表示，考量防疫，無論是泳客或其親友，岸上一律戴口罩，集結下水前先量體溫，下水前才能脫口罩；另，萬泰科技捐贈的2.6萬個口罩供上岸處泳客使用，由志工遞發擦手紙巾擦乾臉部後就要求戴上，真的是38年來頭一遭。

副縣長陳正昇則說，針對下水前戴口罩，縣府落實勸導，上岸後則是主動發口罩，而泳客和民眾對相關防疫措施，配合度都相當高，同時今年也禁止在戶外吃便當，因此整體防疫狀況是有符合中央疫情指揮中心的防疫標準。