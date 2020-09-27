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好酷！ 泥田打排球 鎮長帶頭摔成泥人

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。

二林斗苑休閒農業區理事長李俊憲突發奇想規劃水田排球賽，沒想到開放報名後，報名熱烈，不僅有外鄉鎮報名，甚至有來自苗栗三義的隊伍報名，不過限於場地及賽程規劃，今年只接受11隊報名。

今天由二林鎮長蔡詩傑領隊的二林公所隊對上二水鄉源泉社區理事長賴昭旭及村長張鈞雲帶領隊伍開球，兩隊人馬都全力以赴，頻頻摔在泥地裡，蔡詩傑也一馬當先撲倒泥田多次，現場充滿笑聲與歡呼聲。

二林鎮長蔡詩傑說，二林休閒產業豐富多元，尤其水稻種得很多，今年首度舉辦泥田排球賽未演先轟動，今年報名人數很多，希望明年再加場次，泥田賽也可成為二林休閒產業特色，希望有更多人來玩。

賴昭旭說，二水源泉社區辦過黑泥田的拔河賽，二水和二林都是在濁水溪和八堡圳沿線，未來二鄉鎮鎮可以連線串聯，讓休閒觀光更有特色。

種火龍果的夫妻檔黎燿嘉、陳宜妤還一起參賽，陳宜妤說，以前就喜歡打排球，但沒打過水田排球，就來試試看，打這樣的排球要不怕髒，非常好玩。

彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
種火龍果的夫妻檔黎燿嘉、陳宜妤還一起參賽，陳宜妤說，以前就喜歡打排球，但沒打過水田排球，就來試試看，打這樣的排球要不怕髒，非常好玩。記者林宛諭／攝影
種火龍果的夫妻檔黎燿嘉、陳宜妤還一起參賽，陳宜妤說，以前就喜歡打排球，但沒打過水田排球，就來試試看，打這樣的排球要不怕髒，非常好玩。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區今天首度舉辦泥田排球賽，甚至吸引外縣市隊伍報名，參賽者個個像拚命三郎，摔得滿身泥打球頻呼好玩刺激，場邊觀賽者也加油聲與笑聲不斷。記者林宛諭／攝影

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