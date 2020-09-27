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台中公園今天好東南亞 移工歌唱大賽異國美食吃起來

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市勞工局今天在台中公園舉辦「東協好聲音才藝競賽」充滿異國風情。記者陳秋雲／攝影
台中市勞工局今天在台中公園舉辦「東協好聲音才藝競賽」充滿異國風情。記者陳秋雲／攝影

中市政府勞工局今天10點起在台中公園舉辦「109年度東協好聲音才藝競賽」異國歌舞與美食，呈現多元文化之美。

台中市副市長令狐榮達用英語、越南語、泰語及印尼語輪流與在場移工及新住民打招呼，並與去年東協好聲音獲獎移工選手合唱「月亮代表我的心」提前祝賀大家中秋佳節快樂。

令狐榮達表示，台中市多元文化兼容並蓄的友善城市，為提供移工、新住民及市民友善互動，勞工局持續東協好聲音才藝競賽及友善國際勞工嘉年華等活動，成為中部地區移工及新住民期盼的年度盛事。

東南亞移工的好歌喉及開朗活潑，讓台中公園充滿熱情歡樂異國風情，不少本地民衆聞聲而來同樂。

勞工局吳局長威志表示，活動現場除才藝競賽外，並設有異國美食及台灣傳統小吃攤位，讓人一次滿足聽覺、視覺、味覺多重享受「偽出國」

勞工局同時段現場邀請修平科技大學、中國醫藥大學舉辦第7場次「Young！好樣市集」青創團隊現場設攤，推廣手作甜點、手繪療癒文創小物商品、豐富原創農產品及友善小農產品等。

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