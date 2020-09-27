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樂成宮月老網排第三辦聯誼年年秒殺 報名公教最多

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市樂成宮每年舉辦未婚聯誼活動，去年聯誼交往丶連結婚的新人，分享喜悅。圖/樂成宮提供
台中市樂成宮每年舉辦未婚聯誼活動，去年聯誼交往丶連結婚的新人，分享喜悅。圖/樂成宮提供

台中樂成宮的月老殿香火鼎盛，是網路全台月老排名第三，擠滿了來自各地的善男信女祈願祝福，盼望好姻緣。前年底從遼寧省恭迎莊嚴神聖高4尺3吋岫玉月老星君接受萬民朝拜。

樂成宮慶祝月老星君聖誕，今日舉行祝壽典禮暨「樂見真愛 成就幸福 月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，吸引400名未婚男女參加。

這項活動8月19日開放網路報名男生200名3分半鐘即額滿，女生200名也3天就額滿，顯見大家都對月老慶生締佳緣活動充滿期待和支持。

今年回來分享的一對新人是去年參加活動認識的何俊逸、游文君，兩人今年6月登記結婚，今天回來分享喜氣。樂成宮董事長郭松益致贈「金鏟子」盼「福貴雙全，永遠吉祥！」帶著福氣為台中市新增人口數而努力。

報名的青年男女年齡約在30到39歲占6成以上，職業包括工程師、公教人員、經理、醫護人員、公司負責人等，報名最多的是公務人員及教師，工商業服務與資訊科技。

參加未婚聯誼最年輕是26歲，最成熟的是44歲，為能覓得良伴，一大早整潔端莊儀容出現在會場，會場內相談甚歡。

台中樂成宮月老香火鼎盛，舉辦聯誼活動年年秒殺，報名者以公教人員最多。圖/樂成宮提供
台中樂成宮月老香火鼎盛，舉辦聯誼活動年年秒殺，報名者以公教人員最多。圖/樂成宮提供

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