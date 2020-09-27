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中市敬老月624店優惠 持敬老卡搭計程車可望85點起跳
台中市政府10月展開「敬老月」活動，為期3個月，社會局長彭懷真宣布，持敬老愛心卡搭計程車將由現行一次扣50點加碼到可扣85點，只要議會通過明年就可以實施。
社會局招募624家實體店家加入銀髮友善商店，持愛心卡消費就有優惠，囊括食、醫、住、行、育、樂等各類型商家。
社會局今天舉行敬老月開跑記者會，由「麥之鄉產業發展協會」成員擊戰鼓開場，社會局長彭懷真宣布敬老月即將開跑。同時預告使用敬老愛心卡搭乘計程車，將由現行一次扣50點加碼到起跳價85點，待議會通過明年即可實行。
今年九九重陽節在10月份，社會局因此宣布10月為台中敬老月，活動自10月1日起至12月31日。
社會局長彭懷真表示，台中市持敬老愛心卡的長輩將近40萬人，搭配敬老愛心卡使用，鼓勵長輩多外出走走、參與活動、與他人互動，有助於預防及延緩老化。
社會局說明，敬老愛心卡除了可以用搭乘公車、客運、計程車，至合約門診就醫，使用國民運動中心、運動公園設施外，在敬老月活動期間內，至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡還可享有專屬優惠。
有關銀髮友善商家資訊請上臺中市政府社會局網站查詢https://www.sgf3535.tw/2020friendlyshop/，服務專線：04-23820259。
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