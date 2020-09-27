綠線18站都綠建築網友怕熱 中市府：通風良好不悶熱

台中捷運綠線18個車站，全部是領有證書的綠建築！結合生態、節能、減廢，標榜「會呼吸」的建築。但不少網友討論「聽到綠建築就覺得熱」「會不會像台鐵台中車站日曬雨淋？」

台中捷運綠線將於年底通車，沿途18站都拿到綠建築標章，是名副其實的「綠」線。交通局指出，車站自然採光及通風設計、出入口立體綠化牆面與雨水回收器澆灌等多項概念，節能減碳。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中捷運各車站在規劃時就導入綠建築設計，各站達到綠建築「日常節能指標」及「水資源指標」標準，北屯總站更超標準達到「綠化量指標」、「基地保水指標」、「二氧化碳減量指標」及「廢棄物減量指標取得綠建築標章銅級

捷運北屯總站、松竹站及高鐵台中站都是太陽能板示範車站，將光能轉換為電能供站內通風照明使用，每年可少近90公噸的碳排放量，落實低碳交通型態。

至於網友的擔心，交通局表示，捷運站採用垂直半開放式玻璃，車站的採光、通風良好不悶熱，也能少開冷氣，節能減碳。