傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥，本月4日破天荒宣布「9/9-9/26停止現場販售」後，讓「蛋黃酥之亂」稍稍退燒，但每盒15顆裝原價600元，代購價據傳飆到兩千元；從今天起，不二坊恢復接受排隊，今天預定下午4點半才開賣，但凌晨就有人前往排隊，警方則採強硬態度，要求不能事先擺放椅子占位，並預置警方，只要影響交通就告發。

「不二坊」蛋黃酥每年中秋前，都會上演蛋黃酥「排隊之亂 」，儘管年年挨罵，各界都建議店家改為訂購，但都未被接受，直到9月4日突然公告，以配合政府防疫政策為由，破天荒宣布「9/9-9/26停止現場販售」。了解內情的人表示，其實「不二坊」從今年7月1日起，「破天荒」開放電話預訂，因訂量爆炸，才會「9/9-9/26停止現場販售」。

但據了解，不二坊在這停止現場販售期間，積極消化訂單，並拒絕再接電話，不過，仍有人鍥而不捨，據傳有人打了幾十通電話終於打通，一口氣訂了20盒共1萬2000元，由於之前預訂者多是代購業者，每盒轉賣價，原價每顆40元、一盒15顆裝600元，一直飆到900、1200到1500元都有人接手，甚至還傳出2000元價碼。

儘管不二坊拚命消化訂單，據了解，還是無法全部消化，因此今天起，雖然恢復接受現場排隊購買，為趕製蛋黃酥，只見不二坊使用的蛋黃一箱箱運入，還是忙不過來，而以往是下午兩點開賣，今天則延到下午4點半才賣，而且要視訂單消化後的餘額狀況，賣完為止，但仍有不少人甘願，花十幾個小時排隊。一名疑為代購的男子明知下午4點半才開賣，但他說，他凌晨1點半就來排隊了。

彰化警分局表示，在不二坊今天恢復現場預購後，警方即特別約制代購業者，不得太早排椅子占位，以免影響交通，及造成紛爭。今天清晨5時，經記者目擊，才約有10人到場排隊，椅子長龍也不復可見，但仍有業者 用車載來幾十張椅子擺放附近，等待代購大軍上場使用。直到天亮，才陸續有人潮前來排隊，到7點多，隊伍已排了 約30公尺。

蛋黃酥之亂也讓附近店家不勝其擾，今天上午還出面要求排隊民眾不要占據店門口，以免妨害做生意。

隨著中秋節迫近，不二坊蛋黃酥的需求更大，預期價格仍有持續飆漲空間，因此預期排隊之亂恐怕會再加劇；但也有人認為，在不二坊停止現場販售期間，已有不少消費者轉向其他蛋黃酥業者，最近也賣到顧客大排長龍，爭搶蛋黃酥商機。