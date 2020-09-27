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注意！ 國6愛蘭至國姓段防災演練 明後天禁行4小時
為強化隧道救災工作，國道六道國姓交流道（17K）至愛蘭交流道（29K）路段將於明天（28日）、後天（29日）進行隧道防災演練，演練當天上午9時30分至下午1時實施交通管制，雙向道路封閉，用路人須改道行駛台14線中潭公路。
國道六號銜接台中霧峰、南投草屯至埔里，是中部重要的東西向高速公路，沿途設有國姓1、2號及埔里隧道，其中國姓1號隧道最長，平均長度約2455公尺，事故率也最高；其次則為埔里隧道1283公尺、國姓2號隧道508公尺。
為強化隧道救災工作，並縮短追撞或火燒車等事故造成嚴重壅塞情事，交通部高速公路局定期舉辦隧道緊急應變和救災演練，針對國道六號，中區養護工程分局今年則排定在本月28、29日的上午9時30分至下午1時進行隧道防災演練。
高公局指出，今年防災演練預計在國姓1號隧道舉行，現場將會模擬遊覽車和小貨車在隧道洞口發生交通事故，由於車輛起火燃燒，警消及交通人員須進行隧道緊急應變、救災工作與大量傷病患後送等模擬演練。
而28、29日上午9時30分至下午1時的演練期間，國姓交流道至愛蘭交流道東西向路段將採雙向封閉，包含國姓交流道東行入口匝道、北山交流道西行入口匝道及愛蘭交流道西行入口匝道也將管制封閉，准下不准上。
埔里警分局表示，交管期間請改走替代道路台14線中潭公路，台中、草屯東行往埔里方向車輛由國姓交流道駛出接台14線；仁愛、埔里西行往國姓、草屯方向車輛由愛蘭交流道駛出銜接台14線，用路人請配合工作人員及警方指揮疏導。
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