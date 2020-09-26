台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

台中市食品藥物安全處今晚說，食安處在今天上午約7時、10時30分分別接獲市府教育局通報，西屯區某高中住宿學生43人、北屯區某中學住宿學生31人，疑似食物中毒，這74名學生都食用同一家餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，食安處已前往兩校採樣調查，並勒令出問題的餐盒廠暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞。

教育局表示，教育局在今天早上接獲校方通報後，立刻由副局長葉俊傑至醫院探視學生，其中西屯區某高中43名學生中，其中29人送往中國醫藥大學，今早已全數出院；12人送林新醫院，10人通知可以出院，2位留院觀察中；其餘2人則回南投住家自行就醫後返家。北屯區某中學31名學生均由家長帶回家休養。

食安處說明，食安處獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至兩校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查了解，兩校住宿生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，分別於24日晚間9時及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。