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日月潭泳賽 選手遵守下水前上岸後戴口罩防疫

中央社 / 南投26日電

日月潭公開水域游泳錦標賽及日月潭立式槳板賽今天登場，1500多名選手分梯次下水比賽，並都遵守防疫規定，在下水前及上岸後戴上口罩，碼頭也設垃圾桶供選手們丟棄口罩。

第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽以及第一屆日月潭SUP立式槳板賽今天在南投日月潭登場，南投縣副縣長陳正昇及中華民國游泳協會理事長曾正宗等人主持開幕式，也為比賽鳴槍。

陳正昇致詞時說，今天在日月潭舉辦的游泳錦標賽不僅是國手選拔的正式賽會，也是明天萬人泳渡活動舉辦前針對防疫措施以及工作人員，暖身與檢驗的機會；他也很高興看到選手們遵守戴口罩及遵守安全社交距離的規定，讓縣府對於做好明天萬人泳渡活動的防疫工作更有信心。

日月潭公開水域游泳錦標賽分為挑戰組和競賽組，挑戰組選手需要揹魚雷浮標，競賽組選手則不揹浮標游泳，競賽組參賽選手有70多名，挑戰組選手則有1300多名；至於SUP立式槳板運動也分硬板和充氣板2個組別，40多名選手挑戰全程3公里的公開水域立槳競速大賽。

為了做好防疫，主辦單位要求選手在下水前及上岸後都戴上口罩，有選手在下水前先把口罩摘下放進自備的防水袋，碼頭也準備垃圾桶讓選手們丟棄口罩，另外在上岸處，也有工作人員主動提供新口罩，做好防疫工作，讓活動圓滿結束。

口罩 日月潭

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