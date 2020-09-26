中市議員林孟令祖母辭世 捐310萬元嘉惠偏鄉學子

中市議會前議長林士昌之母、市議員林孟令祖母林吳花日前辭世，家屬依林吳花生前樂善好施，只要一聽到地方有生活困苦、家中突遭變故者立即慷慨解囊救急扶貧、廣結善緣行誼，捐出她生前積蓄並湊足310萬元，捐給台中市龍井、大肚區偏鄉學校作為教育經費，嘉惠偏鄉學子，完成她生前遺願。

林孟令說，祖母因家庭環境關係書讀的不多，因此相當注重後輩教育，認為教育是「強國安邦」的根本；龍井、大肚區為台中偏鄉，基礎建設等資源較為不足，加強偏鄉校園軟硬體設備，讓學子有更好的學習環境，培養出更傑出的人才，才不會被邊緣化。

林孟令指出，家屬感念祖母對教育的關心，特別將祖母生前積蓄奉獻出來，並湊足310萬元，捐贈給地方學校，做為教育經費，完成祖母遺願，也是為人子孫盡孝的表現。

除此之外，家屬還特別購置了白米12,000斤、沙拉油、物資等，發送給中低收入戶及邊緣戶，還有龍井區、大肚區、烏日區(轄區內)各社區關懷據點，有近1000戶關懷戶及關懷據點受惠。