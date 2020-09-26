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彰化二林文化季接力上場 百件樹石盆栽精品一次看個夠
彰化縣是園藝景觀及苗木種植的重要產地，彰化縣樹石藝術協會今天起到10月1日上午8點至下午5點，在二林文化教育園區舉辦第十二屆第一次2020年會員作品展，展出盆栽作品111件和7件參展品，提升樹石盆栽賞觀風氣，促進彰化縣苗木消費。
今天開展，縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣樹石藝術協會理事長黃文宗等人出席；黃文宗說，近年來綠色療癒概念已被廣為認知，盆栽創作是把平凡無奇的素材，透過作者精心改造和布局，提升到藝術層次，舉辦展覽加以推廣，可美化環境與淨化人心。
彰化縣樹石藝術協會1997年成立，目前會員100多人，每年定期舉辦盆栽作品展，今年受邀參加二林文化季，邀請專業評審遴選出總冠軍、金牌、銀、銅牌等獎項，協會將推選8件作品參加中華盆栽藝術全國總會華風展。
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