彰化縣埤頭鄉農產品集貨場啟用 加大蔬菜產品運送能量

南投集集台16線一處濁水溪河床上的「砂石車專用鋼便橋」，橋身僅有兩條比輪胎寬一點的軌道，軌道中間簍空，下方為湍急的濁水溪。近期有網友發文分享影片，只見不少砂石車經過這條鋼便橋，駕駛都開得非常順手，但網友看了卻「皮皮挫」，直呼這是膽量大考驗，一不小心就會連人帶車摔下橋。

2020-09-26 11:11