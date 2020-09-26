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彰化縣埤頭鄉農產品集貨場啟用 加大蔬菜產品運送能量

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉農會啟用農產品集貨場，希望運輸效益倍增。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉農會啟用農產品集貨場，希望運輸效益倍增。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是台灣米倉，重要產區之一的埤頭鄉，鄉農會今天啟用農產品集貨場，並舉辦2020農情米意產業創新推廣活動，以「埤9米」為主題，家政班員製作各種美味米食，鄉農會新產品「高纖黑穀粉」亮相，搶攻中秋禮品市場。

埤頭鄉農會果菜運銷，2018年的運銷量9500公噸，2019年又增加1000公噸，連續兩年榮獲第二名，原本的集貨場地早已不敷使用，每逢雨天運銷時都害怕紙箱遇水破損而影響運銷品質，新建果菜運銷集貨場，占地146坪，可容納4台大貨車同時收貨，以擴大果菜運銷量來服務更多的農友，並提高運銷品質進而增加農友的收益。

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