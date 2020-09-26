台中市府預算今完成一讀 8年來舉債最少一次

台中市府明年預算1428億，歲入歲出短差僅98億8600萬元，是近10年舉債額度最少，也使未來舉債空間增大，從107年底88億，增為200億；但議員仍質疑經濟發展支出少30億多，「拼經濟」疑拼假的；另土地售出編1億也疑是賣家產。

台中市議會今天一讀，通過台中市110年度總預算案；市府強調加強財政控管，這次預算編列也是近8年來舉債額度最少，要讓人民負債減少。

台中市110年預算以教育科學文化支出居首位，社會福利支出其次，兩者與109年相較都是成長最多者；其中教育科學文化支出成長32.01億元，幅度5.83%，主要項目為公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設計畫、幼兒園新建工程及室內裝修經費、國民中小學老舊校舍整建、公立高中以下學校校舍耐震能力改善計畫等。

其次為社會福利支出成長19.88億元，幅度8.28%，主要項目為長期照顧十年計畫(2.0)、未滿3歲兒童托育公共服務及0-2歲育兒津貼、列冊中低收入戶之國民年金保險費補助、敬老愛心卡乘車與多元補助、住宿式服務機構使用者補助方案等。主計處長蔣建中指出，這顯示市府對教育文化與社福的重視。

但議員劉士州指經濟發展支出編列較今年少了30億多，拼經濟是拼假的嗎？市府解釋主要因2020台灣燈會、台74號大里及霧峰地區增設匝道及側車道用地取得作業、前瞻基礎建設綠川、柳川、筏子溪及旱溪水環境改善計畫等一次性預算已辦理完畢，另捷運烏日文心北屯線及土地開發基地共構等工程已接近完工，並按工程進度編列分年經費，因此較上年度減少。

議員段緯宇也批評盧秀燕再三強調「市有土地一寸不讓、一寸不賣」，但明年卻編了1億元的市有地售出收入，且訂下的「100坪以下」土地可買賣太寬鬆，以100坪而言根本已不算畸零地，這仍是出售「家產」。