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南投縣魚池鄉進入超高齡社會 首座日間長照中心動土

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
魚池鄉老人比例超過22%，多功能福利中心今天動土，將成立首座日照中心，提供老人更好的照顧服務。圖／南投縣政府提供
魚池鄉老人比例超過22%，多功能福利中心今天動土，將成立首座日照中心，提供老人更好的照顧服務。圖／南投縣政府提供

南投縣老年人口比例全國第3高逾18%，高於全國平均數15.79%，魚池鄉老人人口高達22%，呈現超高齡社會型態，南投縣長照涵蓋率全國最高，但日照中心依舊不足，南投縣政府爭取前瞻計畫經費改善，今天舉辦「魚池鄉多功能福利中心」動土典禮，工期約計18個月，完工後提供魚池鄉長者更好的日照服務。

「魚池鄉多功能福利中心」預定地在魚池街354巷，今天由鄉長劉啟帆主持動土典禮，南投縣社會及勞動處長林志忠、立委馬文君、羅美玲、議員謝明謀、王秋淑、石慶龍到場致意。

林志忠說，南投縣自2017年起規劃分3期辦理長照資源布建，預計整建建築物34案，總預算達3億5478萬元，向衛福部申請3億245萬元，其中魚池鄉多功能福利中心在公所提案，縣府爭取下，前年獲中央核定3375萬元，縣府配合375萬元，經過2年來公所及地方人士奔走，終於在今天順利動土，工期約18個月，完成後將是魚池鄉親的一大福音。縣府將積極督促各整建長照衛福據點計畫執行進度，各項工程都能順利完工，發揮最大效益。

劉啟帆說，魚池鄉多功能福利中心基地面積約275.09坪，總樓板面積約328坪，一樓為社區活動中心、二樓日間照顧中心、3樓行政及社區展演中心。希望衛福部能協助興建更多福利中心，讓鄉內長者獲得更好的長照照顧。

衛福部長照司長祝健芳表示，魚池鄉約每5人就有一名老人，遠高於全國平均數，對多功能福利中心的需求相當殷切，衛福部在長照2.0升級版中，日照中心以國中學區數為規劃，魚池鄉有2個國中學區，目前僅一個日照中心，期盼縣府、公所能儘快找到適當地點提出申請。

馬文君、羅美玲表示，魚池鄉位點偏遠，老齡化比例高，多功能福利中心開啟魚池鄉社會福利工作新里程，期許完成後能帶給魚池鄉長者、幼兒及鄉親更大福祉。

魚池鄉老人比例超過22%，多功能福利中心今天動土，將成立首座日照中心，提供老人更好的照顧服務。圖／南投縣政府提供
魚池鄉老人比例超過22%，多功能福利中心今天動土，將成立首座日照中心，提供老人更好的照顧服務。圖／南投縣政府提供

馬文君

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