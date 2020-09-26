海砂屋改建為里聯合活動中心 預計明年完工啟用

台中市外埔區廍子、土城里聯合活動中心，原址因發現為海砂屋而封閉，歷經多年改建，目前正進行第二、第三期工程，預計明年上半年完工啟用。台中市議員吳敏濟今日出席工程說明會表示，希望這座現代化的活動中心，能夠凝聚偏鄉地區里民的向心力。

外浦區廍子里長陳再福說，廍子、土城里聯合活動中心原址是廍子社區活動中心，由於二樓建物剝落嚴重，2016年區公所委外鑑定確定是海砂屋，二樓立即封閉停止使用。廍子和土城是偏遠地區，很難排到重建預算，感謝議員吳敏濟爭取1700多萬元，優先興建主結構，接著又爭取後續的裝修工程經費。

吳敏濟表示，廍子、土城里聯合活動中心主結構今年完成後，市府編列400萬元，進行第二期冷氣及地磚等裝修項目，預計今年底前可以完成；上月又爭取180萬元進行第三期工程，包括格柵圍籬設施、鐵捲門、窗簾等工程。

外埔區公所主秘白植杰表示，這座里聯合活動中心興建不易，歷經三個階段爭取，只要第三期180萬元及時到位，明年上半年就可以啟用，未來將做多功能使用， 包括家政班等社區班隊、長青學院分班、社福推廣等用途。