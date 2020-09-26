中市鰲峰山公園遊客增 增設停車場預計明年完工

台中市清水區鰲峰山公園遊客增加，台中市議長張清照爭取在嘉陽高中對面增建停車場及周邊景觀工程；中市府今日上午在清水區公所舉行地方說明會，將以2745萬元經費進行施工，預計明年10月完工，屆時可疏解停車場不足問題，提升旅遊品質。

鰲峰山公園從德國引進體能遊憩設施，成功打響名號，假日常吸引大批家長帶小朋友到山上休閒運動，挑戰體力，也深受許多青少年喜愛，被票選為全國第一的親子公園。但因遊客增加，鰲峰山公園假日停車一位難求，為避免影響旅遊品質，議長張清照爭取在鰲峰山增設停車場。

中市府今日舉辦說明會向地方說明施工計畫，並聽取地方意見納入施工參考。施工單位在會中報告指出，增設停車場的地點原為保安林經解編後進行規劃發包，地點在嘉陽高中對面、中航路二段側邊，佔地面積約2900平方公尺。

鰲峰山公園現有停車場10處，其中9處可停小客車122輛，另一處停遊覽車只有10輛，因此計畫在新設的停車場規劃可停6輛遊覽車、15輛小客車、1個身心障礙停車格、1個親子停車格、10個機車格；另在西側規劃約30坪的廁所，方便遊客使用，停車場周邊也將進行植栽及景觀營造。