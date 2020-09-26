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「萊豬不要來」今台中座談 民眾要求政府把關食安

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影

政府明年將放寬含萊克多巴胺（萊劑）美豬、全齡美牛進口，民眾黨立委高虹安、台中市大里區立德里長江和樹今天在台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，邀食藥署、衛生局官員與民眾就政策溝通，民眾紛紛表達意見，包括民眾期盼瘦肉精零檢出、加強稽查、落實產地標示，以及針對敏感體質健康評估等，要求政府嚴格為食安把關。

食藥署食品組一科科長廖家鼎對與會民眾提出問題逐一解說，並表示，政府透過邊境管制，以及地方衛生局抽驗等，為食安把關，相關資訊也公開在食藥署專區。

台中市衛生局技正林巽偉說，台中市政府基於市民健康及權益，堅持「瘦肉精零檢出」，「肉品原產地標示」採展開兩階段管理，為食安把關，即日起第一階段「輔導期」，要求業者標示肉品原料來源，明年起第二階段「加強稽查期」，強化查核為食安把關，稽查、檢驗的量能比目前提高二到三倍。

高虹安說，萊豬進口開放後，學校、軍人、長照單位都說不吃，最後這些萊豬到底會落入誰的胃裡？令人很擔憂；政府必須落實標示產地，從源頭管理，罰責也要擬定清楚，並且有完整的配套措施，為國人健康把關，對於民眾疑慮、相關配套也應說清楚、講明白。

江和樹說，政府宣布要進口時，告訴民眾，政府會做事、會為民眾安全把關，要民眾安心，但民眾就是擔心，所以才會來今天的座談會。立德里社區有共餐服務，豬肉是比較常用的食材，很多共餐的長輩擔心無法分辨產地國而吃出問題？也有民眾質疑稽查人力夠嗎？是否有嚴格執行「產地標示」？盼政府能為民眾食安把關。

張姓市民說，他在美國待10年，妻子坐月子吃萊豬，美國民眾吃萊豬，有嚴格的稽查、懲罰性賠償源頭管理等配套措施，我國政府開放萊豬，也應從中央立法、地方執行等，並輔導台灣養豬業者提升競爭力，要有完整的配套。

林姓台商說，中國2011年立法瘦肉精零檢出，他的岳父是養豬戶，沒有用瘦肉精，而是用增肥法，他質疑為何台灣會棄守瘦肉精零檢出？

許姓豬肉加工食品商說，台中市政府堅持瘦肉精零檢出，稽查及抽檢量能夠嗎？衛生局有推出台中專屬「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙、海報，窗口在哪裡？在地廠商如何與衛生局詢求協助？

台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「萊豬不要來」食安把關社區座談會，吸引民眾參與。記者趙容萱／攝影
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衛生局 食安 瘦肉精 美豬

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