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砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

聯合新聞網 / 綜合報導
台16線4.5k處這座「砂石車專用鋼便橋」僅有簍空2軌道，下方為湍急濁水溪。圖擷自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團
台16線4.5k處這座「砂石車專用鋼便橋」僅有簍空2軌道，下方為湍急濁水溪。圖擷自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團

南投集集台16線一處濁水溪河床上的「砂石車專用鋼便橋」，橋身僅有兩條比輪胎寬一點的軌道，軌道中間簍空，下方為湍急的濁水溪。近期有網友發文分享影片，只見不少砂石車經過這條鋼便橋，駕駛都開得非常順手，但網友看了卻「皮皮挫」，直呼這是膽量大考驗，一不小心就會連人帶車摔下橋。

有網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，說到「膽量大考驗，砂石車專用跨河鋼便橋」。他貼出砂石車過橋的影片，只見橋設立在河床上方，砂石車僅能從兩軌道通過，距離方向沒抓好，一不小心就有可能跌落下方的濁水溪。不過影片中的砂石車駕駛似乎都相當熟悉此橋，20秒內順暢開過，沒有任何停頓。

影片一出後，不少網友則是看傻眼，紛紛留言，「原來大客、貨車考駕照的狹橋是有用意的」、「每年的南投疏濬都會出現這個， 給砂石車使用的專用臨時道路」、「膽量是沒感覺，考驗車子耐震度」、「小時候看過，我可能不敢開過去，嚇死」、「台灣當卡車司機真是不容易」、「騎摩托車較可怕」、「以前基本上哪間車行的車掉下去，那座橋就會以該車隊的行號命名」。

事實上，南投縣政府2017年在台16線4.5k處設立這座砂石車專用鋼便橋，用意是使砂石車避開濁水村，以免村莊受混濁空氣和噪音污染困擾，砂石車可通過鋼便橋行經竹山產業運輸大道，直接通上國道。

濁水溪 砂石

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