養豬場復養要做綠電獲支持 彰化溪湖二林居民強烈反對
中央力推農舍太陽能光電系統，又針對進口瘦肉精美豬訂出國產豬保價收購，彰化縣二林鎮、芳苑鄉都有申請復養和新設養豬場，引起在地居民強烈反彈，昨天晚間二林鎮中庸第二牧場與地方簽訂環保協定書破局，地方居民蘊釀發動連署阻擋；芳苑鄉民組成自救會，全力阻止新設兩場養豬場。
芳苑鄉洪姓鄉民今天表示，芳苑鄉地處偏僻，已經養了十幾萬頭豬、數十萬隻雞鴨，最近又有人在漢寶村申設養豬場，再增養下去，村民3000多人，毛豬破20萬頭，令人受不了，就算符合彰化縣自治條例規定距離民宅300公尺以上的規定，居民也將舉辦自救會成立大會，抗爭到底。
中庸第二牧場2017年4月22日被環保署中區督察大隊長時間布線，查獲偷排未經處理的豬糞尿，被依違反水汙染防制法起訴，彰化地方法院判決罰款40萬元，負責人邱再枝、邱再欽兄弟緩刑3年。邱家兄弟繳完罰金，時隔3年擬訂復養計畫，今年6月10日到24日舉辦三場地方說明會，昨晚在二林鎮華崙里泰興宮舉辦第四場，招致最強烈抗議。
邱家兄弟發誓、拍胸脯保證，「為了響應政府的綠能發電」，將在豬舍屋頂裝設太陽能光電板系統，綠能發電為主，養豬「示範性飼養」，設備都做好了，不會養很多頭，汙水零排放，在地居民只要反對，他們立刻停養。
東螺溪環保協會理事長吳春福說，協會站在監督廠商、幫居民反映的立場出面發言，中庸第二牧場停養3年，業者按照程序走，申請復養後討論半年，就算地方民眾通過復養，按照環保協定書內容，中庸第二牧場想復養，可能有困難。
「吹北風，二林鎮華崙里最臭；吹南風，溪湖鎮和東里遭殃。」多名和東里民氣憤發言，指出過去30年飽受中庸第二牧場豬糞尿臭味，溪湖和二林兩鎮的居民組成巡守隊抓十多次，邱家兄弟每次都保證改善、絕不偷排，說一套、做一套，直到被環保署抓到偷排，還抽地下水沖掉企圖湮滅物證，里民再也不相信謊言。
邱再欽一直呼籲「給做錯事的人悔改機會，保證再也不會。」楊姓和東里民說「說謊的人沒資格談誠信，保證形同空話，居民不會再相信。」和東里民還當場計算邱姓兄弟宣稱只養3000頭豬，豬糞尿處理設備根本不敷使用，「難道叫豬憋15天排泄一次嗎？」民眾要求先做好位在田尾鄉的中庸第一牧場，開放參觀獲得認同，再談第二牧場復養。
湖埔社大執行長林淑玲衝到台前，表示嫁到華崙里30年，聞了27年豬糞尿臭味，常常半夜被臭醒，睡不著，衣服晾乾都有味道，孩子上學被同學嫌棄「你好臭！」很多年輕人離家很不願意回鄉，因為空氣充滿臭味；中庸第二牧場歇業3年，里民總算有好日子，年輕人願意回家探望長輩，多住兩天。
「環保協定書內容空泛，目的只有一個，先養了再說。」林淑玲問在場民眾，有多少人參加先前三場說明會？為何只有二林社區幹部出席，鎮公所缺席？協定書看不到明列任何環保設施及操作計畫？「中庸第二牧場不是沒汙染防制設施，而是以前不啟動，以前很多保證都是欺騙，現在保證就一定做到嗎？」
中庸第二牧場環保協定書，必須得到二林鎮華崙、西庄與溪湖鎮和東的里長和社區理事長的簽署，在居民強烈質疑和批評之下，即使邱家兄弟歡迎各界參觀中庸第一牧場，仍無人簽署協定書，說明會破局。
東螺溪環保協會多名幹部私下抱怨，彰化地檢署檢察官找他們共同逐字逐條審查中庸第二牧場環保協定書，「有通知就去，誰敢不去？那種感覺好像被綁架。」如今面對居民滿懷質疑「你們為什麼幫中庸背書？」環保幹部自認揹黑鍋，有苦難言。
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