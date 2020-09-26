養豬場復養要做綠電獲支持 彰化溪湖二林居民強烈反對

中央力推農舍太陽能光電系統，又針對進口瘦肉精美豬訂出國產豬保價收購，彰化縣二林鎮、芳苑鄉都有申請復養和新設養豬場，引起在地居民強烈反彈，昨天晚間二林鎮中庸第二牧場與地方簽訂環保協定書破局，地方居民蘊釀發動連署阻擋；芳苑鄉民組成自救會，全力阻止新設兩場養豬場。

芳苑鄉洪姓鄉民今天表示，芳苑鄉地處偏僻，已經養了十幾萬頭豬、數十萬隻雞鴨，最近又有人在漢寶村申設養豬場，再增養下去，村民3000多人，毛豬破20萬頭，令人受不了，就算符合彰化縣自治條例規定距離民宅300公尺以上的規定，居民也將舉辦自救會成立大會，抗爭到底。

中庸第二牧場2017年4月22日被環保署中區督察大隊長時間布線，查獲偷排未經處理的豬糞尿，被依違反水汙染防制法起訴，彰化地方法院判決罰款40萬元，負責人邱再枝、邱再欽兄弟緩刑3年。邱家兄弟繳完罰金，時隔3年擬訂復養計畫，今年6月10日到24日舉辦三場地方說明會，昨晚在二林鎮華崙里泰興宮舉辦第四場，招致最強烈抗議。

邱家兄弟發誓、拍胸脯保證，「為了響應政府的綠能發電」，將在豬舍屋頂裝設太陽能光電板系統，綠能發電為主，養豬「示範性飼養」，設備都做好了，不會養很多頭，汙水零排放，在地居民只要反對，他們立刻停養。

東螺溪環保協會理事長吳春福說，協會站在監督廠商、幫居民反映的立場出面發言，中庸第二牧場停養3年，業者按照程序走，申請復養後討論半年，就算地方民眾通過復養，按照環保協定書內容，中庸第二牧場想復養，可能有困難。

「吹北風，二林鎮華崙里最臭；吹南風，溪湖鎮和東里遭殃。」多名和東里民氣憤發言，指出過去30年飽受中庸第二牧場豬糞尿臭味，溪湖和二林兩鎮的居民組成巡守隊抓十多次，邱家兄弟每次都保證改善、絕不偷排，說一套、做一套，直到被環保署抓到偷排，還抽地下水沖掉企圖湮滅物證，里民再也不相信謊言。

邱再欽一直呼籲「給做錯事的人悔改機會，保證再也不會。」楊姓和東里民說「說謊的人沒資格談誠信，保證形同空話，居民不會再相信。」和東里民還當場計算邱姓兄弟宣稱只養3000頭豬，豬糞尿處理設備根本不敷使用，「難道叫豬憋15天排泄一次嗎？」民眾要求先做好位在田尾鄉的中庸第一牧場，開放參觀獲得認同，再談第二牧場復養。

湖埔社大執行長林淑玲衝到台前，表示嫁到華崙里30年，聞了27年豬糞尿臭味，常常半夜被臭醒，睡不著，衣服晾乾都有味道，孩子上學被同學嫌棄「你好臭！」很多年輕人離家很不願意回鄉，因為空氣充滿臭味；中庸第二牧場歇業3年，里民總算有好日子，年輕人願意回家探望長輩，多住兩天。

「環保協定書內容空泛，目的只有一個，先養了再說。」林淑玲問在場民眾，有多少人參加先前三場說明會？為何只有二林社區幹部出席，鎮公所缺席？協定書看不到明列任何環保設施及操作計畫？「中庸第二牧場不是沒汙染防制設施，而是以前不啟動，以前很多保證都是欺騙，現在保證就一定做到嗎？」

中庸第二牧場環保協定書，必須得到二林鎮華崙、西庄與溪湖鎮和東的里長和社區理事長的簽署，在居民強烈質疑和批評之下，即使邱家兄弟歡迎各界參觀中庸第一牧場，仍無人簽署協定書，說明會破局。