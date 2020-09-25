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盧秀燕主持分局長交接 感謝警察維持治安「有你真好」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天下午在市警局大禮堂，主持中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，她感謝警察同仁「有你真好」。圖／警方提供
台中市長盧秀燕今天下午在市警局大禮堂，主持中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，她感謝警察同仁「有你真好」。圖／警方提供

台中市長盧秀燕今天下午，在市警局大禮堂，主持中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，並邀請各級長官、貴賓蒞臨指導。市長盧秀燕說直轄市分局長及大隊長是警察機關的重要職務，須有相當的職務歷練才能擔任，今天就任新職後必定能為本市的治安注入一股助力，感謝警察同仁「有你真好」。

本次分局長、大隊長異動部分，原任烏日分局分局長張則誠調任第三分局分局長，原任東勢分局分局長楊川調任烏日分局分局長，原任和平分局分局長吳銘淵調任東勢分局分局長，原任台東縣警察局副局長吳燕山調任和平分局分局長，原任太平分局分局長高誌良調任豐原分局分局長，原任保安警察大隊大隊長賈立民調任太平分局分局長，原任勤務指揮中心主任葉志誠調陞保安警察大隊大隊長。

盧秀燕表示警政工作在局長楊源明盡心盡力的領導以及全體警察同仁的共同打拚下，治安、交通及為民服務等各方面均在穩定中持續精進。近2年本市各類刑事案件發生數持續減少且犯罪率包含每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」均持續維持六都最低。

另外在108年執行各項治安等全國性查緝專案均名列前茅，包括執行2波「安居緝毒專案」均獲行政院評核為六都績優機關、「掃黑」、「打詐」、「緝毒」及「肅槍」亦均獲警政署評核為六都第一。

盧秀燕期許7位新任的分局長及大隊長，在新的工作崗位上都能有更好的表現，做好治安、交通以及為民服務的工作，營造本市成為最宜居的安全城市。適逢中秋佳節將至，盧秀燕除祝佳節愉快，也感性地說「警察同仁辛苦了」，因為每逢佳節警察是更加辛苦，致詞最後感謝警察同仁「有你真好」。

台中市長盧秀燕今天下午在市警局大禮堂，主持中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，她感謝警察同仁「有你真好」。圖／警方提供
台中市長盧秀燕今天下午在市警局大禮堂，主持中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，她感謝警察同仁「有你真好」。圖／警方提供

警察 盧秀燕

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