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擴充中市甲安埔ibike路網 民代爭取新設6站點
台中市政府交通局今年推出「iBike倍增計畫」，主要新增站點以捷運沿線為主，但甲安埔一直以來站點稀少，尤其大安與外埔僅只有兩站，台中市議員施志昌昨日邀集中市交通局至大甲國中會勘，希望能先於大甲、大安區內工業區、學區與觀光區新設共6個站點。交通局允諾納入新設站點，預計10月與全市新設站點一起開標。
施志昌指出，盧秀燕市長上任後，1年多來甲安埔沒有新設任何ibike站點。目前大甲共有12站，大安、外埔則各2站，整個甲安埔共16站。市府將甲安埔定位為鐵騎慢活聖城，但是對於ibike的投入卻相當缺乏，尤其ibike需要更綿密站點才能提升騎乘意願。
施志昌說，為了提升民眾騎乘ibike的便利性與推廣觀光，他建議在大甲幼獅工業區、大甲國中、大甲圖書館、松柏漁港、大安國中與大安濱海樂園等6處新設站點。
交通局指出，台中市新設站點預計在10月開標，議員建議新設的6個站點將會納入，大甲國中目前於校門右邊將新設15個停車柱，很快學生就能騎乘ibike上下學。
施志昌表示，雖然大甲火車站前站已設有ibike，但位於後站的居民或是致用高中的學生，若要騎乘ibike還要繞行狹窄的地下道，相當危險。大甲火車站跨站天橋剛啟用，希望於後站及附近區域新設ibike站點，讓後站居民也能騎乘更為便利。
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