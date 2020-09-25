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台中捐血免費吃米其林必比登美食 1小時達半天募血量

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動。記者趙容萱／攝影

中秋、雙十連假接連到來，國人接連出遊，國內各地血液庫存量恐吃緊，台中2家知名必比登推介餐廳為了鼓勵民眾踴躍捐血，聯手推捐血免費吃必比登美食，目標一整天募集220袋血，吸引大批民眾到場排隊捐血，光一小時就達90袋血、約半天的目標募血量。

今天的抽血活動由300-C1區台中市卓越獅子會會長、必比登推介金之園餐廳老闆范家豪、台中市議員張彥彤，聯合另一知名必比登推介豬腳便當店富鼎旺、網美最愛冰淇淋店塔拉朵冰淇淋與日新戲院等舉辦捐血做公益活動，捐血就有機會免費享受必比登推薦美食，限量220份。

台中捐血中心說，目前中部的血庫存量約8天，又以O型血較缺，由於緊接著中秋連假、雙十節，出遊的人多，擔心中部血庫因此吃緊，呼籲民眾踴躍捐血。

今天的捐血活動推出「捐血做愛心　好康3重送」活動，捐250CC有機會獲得日新戲院電影票一張、塔拉朵冰淇淋兌換券一張、中區米其林必比登推介美食范記金之園餐券或富鼎旺餐券（二擇一）一張，捐血500CC可獲贈品兩份，限量220份。

排第一號的黃先生說，他今天上午九時就來排隊，平時都有定期捐血習慣，聽到捐血可以吃免費必比登，更是期待，早早就來排隊。

擔任護理師的鍾小姐沒吃過必比登美食金之園、富鼎旺便當，很想嚐嚐看，這次又看到這個活動，特地拉著朋友一起來捐血，捐完再去吃美食、冰淇淋，「捐血就可以拿到這麼多贈品，很吸引小資女！」

范家豪說，獅子會長期以來持續關心偏鄉、弱勢孩童做公益，而他從小成長在中區，這次希望能貢獻自己的力量為中區做事，故邀集同樣獲得必比登推介的餐廳，加上中區的電影院、台中知名冰淇淋店等參與。

張彥彤說，希望這次活動有拋磚引玉的效果，鼓勵更多民眾響應。

台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動，排第一號的黃先生（左）聽到捐血可以吃免費必比登，更是期待。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動，排第一號的黃先生（左）聽到捐血可以吃免費必比登，更是期待。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動，吸引民眾捐血。記者趙容萱／攝影
台中2家知名必比登推介餐廳聯手推捐血免費吃必比登美食活動，吸引民眾捐血。記者趙容萱／攝影

捐血中心 必比登 冰淇淋

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