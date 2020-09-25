南投信義鄉灌溉水源不穩 雲林水利會解決上游農地供灌

南投縣信義鄉豐丘村、自強村是重要的果鄉，但受濁水溪上游陳有蘭溪的流速不穩影響，灌溉面積約75公頃，但每逢颱風及豪大雨皆須重新修建，無法建立穩定的供灌源頭，雲林農田水利會近來實地會勘了豐丘、自強兩村取水設施後，同意採豎井滲透抽水配合100噸蓄水池多座，讓附近農民灌溉水源不虞匱乏。

自強村指出，陳有蘭溪因河川局疏濬作業，水流流速及流量龐大，流向未必穩定維持在左岸，有時改至右岸，且臨時攔水土堤渠道渠底高程與陳有蘭溪河床高程落差至少5公尺，農民認為工程手段建置不易，建議採豎井滲透抽水配合100噸蓄水池若干座，可解決農業灌溉。

雲林農田水利會表示，前來信義鄉現地踏勘，最重要的就是實際了解農民鄉親的需求與問題所在，特別是陳有蘭溪做為濁水溪的上游水源，不只上周在對岸的豐丘村承諾，尋求改善更穩定的取水方式，也讓對岸的自強村農民們，灌溉水源不虞匱乏。