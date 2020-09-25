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南投信義鄉灌溉水源不穩 雲林水利會解決上游農地供灌
南投縣信義鄉豐丘村、自強村是重要的果鄉，但受濁水溪上游陳有蘭溪的流速不穩影響，灌溉面積約75公頃，但每逢颱風及豪大雨皆須重新修建，無法建立穩定的供灌源頭，雲林農田水利會近來實地會勘了豐丘、自強兩村取水設施後，同意採豎井滲透抽水配合100噸蓄水池多座，讓附近農民灌溉水源不虞匱乏。
自強村指出，陳有蘭溪因河川局疏濬作業，水流流速及流量龐大，流向未必穩定維持在左岸，有時改至右岸，且臨時攔水土堤渠道渠底高程與陳有蘭溪河床高程落差至少5公尺，農民認為工程手段建置不易，建議採豎井滲透抽水配合100噸蓄水池若干座，可解決農業灌溉。
雲林農田水利會表示，前來信義鄉現地踏勘，最重要的就是實際了解農民鄉親的需求與問題所在，特別是陳有蘭溪做為濁水溪的上游水源，不只上周在對岸的豐丘村承諾，尋求改善更穩定的取水方式，也讓對岸的自強村農民們，灌溉水源不虞匱乏。
會長洪國浩說，配合立委羅美玲、伍麗華支持，初步決定概估經費約900萬，加上每年需固定支出電費約50萬，希望當地農戶必須組成管理委員會，依使用者付費的原則，分攤費用並負責設施的維護管理，雲林農田水利會盡速完成規劃，向中央爭取經費，讓灌區農民鄉親有一個穩定的灌溉水源。
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