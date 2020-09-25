台中捷運迎通車辦制服走秀 盧秀燕化身代言人

預計年底通車的台中捷運今天發表員工制服走秀，身穿制服出場的台中市長盧秀燕指出，原本設計的制服很制式被她退回，如今出爐的制服除時尚取向也兼具功能性。

台中捷運公司上午在捷運市政府站舉辦台中捷運制服走秀活動，展示中捷站務、維修人員的制服，盧秀燕、台中捷運公司董事長林志盈等人都穿著捷運制服現身，並搭配捷運領巾、識別證等捷運小物出場，兩人還與走秀人員擊掌，象徵責任的交付。

「台中捷運準備好了！」盧秀燕表示，近2年來中捷積極興建，還有工作人員訓練，還在通車前最後一哩路舉辦員工制服展示，穿上中捷制服的工作人員她都視為「中捷好朋友」，捷運人員也會將大家視為好朋友，認真服務及溫馨關懷。

盧秀燕還要大家認清中捷的商標，它是以一個「中」字為圖騰，代表台中及台中捷運，簡潔、明亮又活潑，展現捷運的走向，看到這個商標就知道有捷運站，她剛剛與林志盈擊掌，就是賦予捷運通車任務，未來任重道遠。

盧秀燕開心展示身上穿的制服說，這個設計是她親自挑選的，第一次設計很制式，她不滿意予以退回，她希望捷運制服除了要時尚，也要兼具功能性，最後採用今天發表的設計，有些捷運小配件，例如背包、識別證等，已有網友在詢問，未來也可考慮上市。

林志盈表示，中捷員工制服分為春夏、秋冬兩款，運務人員的服裝設計以簡潔時尚兼具美觀及實穿性；維修人員工作服以「型簡多功」的設計概念，強調簡潔及具備多功能口袋，提供維修人員便利實穿且好用的需求。