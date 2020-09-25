全國財政聯繫會議 南投縣長喊話要求中央調降配合款

全國地方財政聯繫會議昨今兩天在南投縣日月潭舉行，南投縣長林明溱迎接中央地方財政、主計人員，也帶頭為縣市政府發聲，建請中央降低前瞻計畫補助經費的地方配合款比例，幫助縣市政府推動地方重大建設。

林明溱說，政府各項政務推動，需仰賴充裕與穩定財源支應。南投縣府團隊積極開源節流，從103年至今減債多達60餘億元，獲財政部評鑑全國第三名，但錢始終不夠花，是所有地方政府的心聲，甚至因自有財源不足，被迫放棄中央巨額補助款。

他說，前瞻等大型中央補助計畫，地方配合款動輒20%、18%，造成地方財政極大負擔，希望中央聽到地方的心聲，一次將配合款比例降到10%，畢竟這些地方重大建設經費都是政府的錢，不必區分中央地方。

這次會議，各縣市政府提案內容包括建議「財政收支劃分法」修法，減輕地方財政壓力、均衡區域發展。建請修訂「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，調降計畫型補助配合款比率及就前瞻基礎建設計畫增加全額補助用地取得經費。

建議財政部對電子發票研擬短、中、長期管制及配套措施，修正營業稅與營利事業所得稅相關規定,逐步提高營業人電子發票使用率。建議衛生福利部放寬「各直轄市、縣市政府公益彩券盈餘運用原則」，讓公益彩券盈餘分配基金能更有效運用於地方社福等議題，藉由財政聯繫會議平台，讓中央與地方政府進行意見討論與經驗交流。