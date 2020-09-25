台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司今天在捷運綠線市政府站發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光，台中市長盧秀燕今天穿著中捷員工制服亮相時大為讚賞，並說，「台中捷運準備好了！」並與中捷董事長林志盈等人擊掌，象徵責任交付。

「幸福綠漾 • 台中捷運制服走秀」展示中捷站務、維修人員的制服設計理念，以「簡飾加乘」、「型簡多功」為主要功能導向，簡潔設計展現中捷員工朝氣、活力的紀律與專業。

中捷公司表示，中捷員工制服分為春夏、秋冬兩款，重工作需求，運務人員工作服「簡飾加乘」，以簡潔時尚基調，利用線條的點綴色，打造優雅柔和的服裝線條，達到美觀兼具實穿性；維修人員工作服以「型簡多功」設計概念，強調簡潔的服裝上具備多功能口袋，提供維修人員便利實穿且好用的穿衣需求

盧秀燕說，台中捷運綠線進入迎接通車前緊鑼密鼓準備階段，中捷員工的代名詞是「中捷好朋友」，也就是把乘客當好友看待，也盼乘客也把中捷員工當好朋友、對中捷熟悉。

盧秀燕指出，從中捷的LOGO上來看，「中」字就代人表台中、也代表台中捷運，顏色明亮、型態上展現速度與便捷，讓民眾一看到LOGO就等同看到中捷。她與中捷董事長林志盈、走秀的人員一一擊掌，代表把重責大任交給中捷。