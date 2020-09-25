快訊

疫苗有譜了！陳時中：9/18已經跟COVAX簽約 10月付訂金

中科院飛彈射擊 解放軍情報船滯留花東外海一週

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司今天在捷運綠線市政府站發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光，台中市長盧秀燕今天穿著中捷員工制服亮相時大為讚賞，並說，「台中捷運準備好了！」並與中捷董事長林志盈等人擊掌，象徵責任交付。

「幸福綠漾 • 台中捷運制服走秀」展示中捷站務、維修人員的制服設計理念，以「簡飾加乘」、「型簡多功」為主要功能導向，簡潔設計展現中捷員工朝氣、活力的紀律與專業。

中捷公司表示，中捷員工制服分為春夏、秋冬兩款，重工作需求，運務人員工作服「簡飾加乘」，以簡潔時尚基調，利用線條的點綴色，打造優雅柔和的服裝線條，達到美觀兼具實穿性；維修人員工作服以「型簡多功」設計概念，強調簡潔的服裝上具備多功能口袋，提供維修人員便利實穿且好用的穿衣需求

盧秀燕說，台中捷運綠線進入迎接通車前緊鑼密鼓準備階段，中捷員工的代名詞是「中捷好朋友」，也就是把乘客當好友看待，也盼乘客也把中捷員工當好朋友、對中捷熟悉。

盧秀燕指出，從中捷的LOGO上來看，「中」字就代人表台中、也代表台中捷運，顏色明亮、型態上展現速度與便捷，讓民眾一看到LOGO就等同看到中捷。她與中捷董事長林志盈、走秀的人員一一擊掌，代表把重責大任交給中捷。

盧秀燕說，中捷制服第一次設計比較像公務員服裝，她提供中捷員工制服設計意見，希望加入時尚、親和元素，讓員工願意穿著、有榮譽感，今天亮相後，很多人都稱讚賞中捷員工制服、領巾、識別證，腰包、外套等，建議董事長可發展捷運商機。

台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影
台中捷運公司今天發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光。記者趙容萱／攝影

制服

延伸閱讀

影／終於上任了！盧秀燕主持政風處長詹政曇正式就職

中市甲安埔24所中小學 盧秀燕宣布冷氣今年底安裝完成

豐原30年中正陸橋拆除中 盧秀燕：將讓天際線被看見

影／法務部長放下身段！政風處長爭議落幕 盧秀燕：這是特例

相關新聞

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司今天在捷運綠線市政府站發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，員工制服搶先曝光，台中市...

全國財政聯繫會議 南投縣長喊話要求中央調降配合款

全國地方財政聯繫會議昨今兩天在南投縣日月潭舉行，南投縣長林明溱迎接中央地方財政、主計人員，也帶頭為縣市政府發聲，建請中央...

中市警三分局舉辦義警常訓 義警弟兄收穫滿滿

台中市警三分局昨在禮堂舉辦「台中市東南義警中隊109年度幹部暨常年訓練」，本次訓練計召集了229名義警幹部及隊員，課程內...

中市警局卸新任分局長等交接典禮 下午由小燕市長主持

內政部基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤...

在地心產業／退役開「後憲保全」 做出口碑 服務台積等科技廠

台中市憲兵隊前副隊長林暉智9年前退役後，和友人共同經營「後憲保全公司」並擔任董事長，目前公司人數逼近千人，規模在台中市數...

中校創業一步一腳印 今擁員工千人

後憲保全公司董事長林暉智在不到10年裡，由憲兵隊副隊長變成管理千人的保全公司董事長，宛如灰姑娘般創業成功的故事，讓許多同...

台中6停車場超收停車費 擴大稽查

台中市日前爆出大里和大甲區6處委外停車場超收停車費，市府交通局長葉昭甫昨天說，已清查委外經營的111處路外停車場，雖未發...

台中車站道路打通 中城再興商機可期

台中市打通大智路、武德街拓寬，市府都未以強制徵收方式解決用地問題。當地民代表示，地主願意參與都更，代表他們對中區、東區、...

4屋允拆 台中大智路明年全線暢通

台中市打通貫穿前、後火車站的大智路後，北端的武德街拓寬案也順利解決了，讓中區、東區及南區更緊密連接。市府都發局昨天表示，...

日月潭泳渡明登場 周邊交管

2020日月潭萬人泳渡嘉年華26日起登場，雖然預估今年人員車輛略為減少，警方交通管制措施仍會嚴格執行，從26日下午3時至...

台中購物節落幕仍高掛廣告 市府：期限到即拆除

台中購物節已於8月底落幕，台中市議員張耀中卻發現台灣大道沿線公車站體還有廣告，台中市經發局今天對此回應指出，所有贊助企業...

親愛提琴故事節中興新村登場 見證部落孩子圓音樂夢

親愛愛樂弦樂團由團長王子建、陳珮文夫婦，為仁愛鄉原住民小朋友打造學習音樂園地，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多演出活動被迫...

熱門新聞

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

逾3000公尺海拔重建369山莊 未來1樓變2樓

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。