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親愛提琴故事節中興新村登場 見證部落孩子圓音樂夢

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
親愛提琴故事節10月1日起在中興新村親愛實驗中學登場，除了弦樂表演也有提琴演奏體驗、DIY課程，讓民眾更瞭解親愛愛樂弦樂團的故事。圖／南投縣政府提供
親愛提琴故事節10月1日起在中興新村親愛實驗中學登場，除了弦樂表演也有提琴演奏體驗、DIY課程，讓民眾更瞭解親愛愛樂弦樂團的故事。圖／南投縣政府提供

親愛愛樂弦樂團由團長王子建、陳珮文夫婦，為仁愛鄉原住民小朋友打造學習音樂園地，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多演出活動被迫取消，樂團仍努力堅持下來，10月1日至4日將在中興新村親愛實驗中學舉辦「親愛提琴故事節」系列活動，邀請喜愛音樂朋友一起參與互動音樂節饗宴共度中秋佳節，給樂團和小朋友支持鼓勵。

親愛提琴故事節在南投縣政府丶原住民委員會協助下，由仁愛鄉公所及親愛愛樂共同主辦，今天在南投縣政府為音樂故事節暖身。仁愛鄉代理鄉長王源鍾、親愛村長潘筱玉等人一起拉開提琴音樂盒，動聽的泰雅口簧琴表演及傳統舞蹈讓人感受原住民的音樂天賦，親愛愛樂弦樂團小朋友演奏「泰雅序曲」及「等待」兩首樂曲，樂音悠揚如同天籟，獲得熱烈掌聲。

南投縣副縣長陳正昇說，親愛愛樂弦樂團在團長王子建、陳珮文夫妻用心經營敎導下，培植了90多名具音樂才華的原鄉小朋友，2017年更勇奪維也納國際青少年音樂節「弦樂組」冠軍，伹十多年下來，兩人擔子太沈重，期盼社會各界共同關心原鄉小朋友，給親愛愛樂更多支持鼓勵。

王源鍾說，親愛提琴故事節首度在中興新村舉辦，除規畫弦樂表演外，也有草地市集、提琴演奏體驗活動、DIY手作課程等，團長王子建說，音樂節活動以平安為主題，10月1日至4日，每天10點30分至晚間9點30分，適合親子共同參與，歡迎大家一起來欣賞原鄉小朋友演奏的天籟之音，度過充實平安的中秋假期。相關活動內容可參考「2020親愛提琴故事節」活動網頁

原住民 中興新村

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