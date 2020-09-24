台中購物節落幕仍高掛廣告 市府：期限到即拆除

台中購物節已於8月底落幕，台中市議員張耀中卻發現台灣大道沿線公車站體還有廣告，台中市經發局今天對此回應指出，所有贊助企業廣告將按照市府規定期限到後拆除。

台中購物節已於8月底結束，並於9月12日抽出精品豪宅大獎，張耀中表示，他發現台灣大道沿線的公車站體卻還在大肆廣告，甚者部分站體還有企業贊助等廣告露出。

張耀中認為，市府放任大型廣告在街頭露出近月，凸顯行政效率不彰以外，也讓沒有中獎的市民心裡不是滋味。他呼籲市府應儘速處理，購物節活動既然已落幕，就應該還給台灣大道沿線公車站體原本的素白樣貌。

台中市經發局對此回應指出，台灣大道沿線公車站體宣傳廣告，由於製作成本較高，市府於贊助企業合作之初，即將宣傳期延長至9月底，公私協力形塑台中活動歡樂意象。因此，所有贊助企業廣告將按照市府規定於期限到後拆除，經發局也將監督未來執行情形。

經發局指出，「2020台中購物節」由市府團隊積極結合公營事業及民間單位資源，不僅提升購物節活動品質、達成節省市府公帑支出、提升城市形象及企業公益形象等三贏，更創造新台幣90億元消費金額，疫情期間，有效促進經濟發展，成為公私協力合作典範。