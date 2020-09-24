民代質疑防疫旅館不足致缺工 中市府：房間數仍夠

台中市議員周永鴻今天與仲介業召開記者會指出，中部產業界最近大缺工，問題出在外籍移工入住的防疫旅館不足，導致人進不來。對此，市府表示，目前並無房間數不足問題。

周永鴻表示，台灣在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球下有堅強的防疫表現，使產業受到的衝擊有限，而台商逐漸回流，讓產業界很需要移工投入生產線，但產業界最近卻苦惱移工進不來問題，原因是出在多數仲介業者找不到讓移工入住的防疫旅館。

周永鴻指出，台中市政府勞工局自22日起將仲介業者申請居家檢疫的書面審查時間從14天增加至21日，讓業者引進移工的作業期更長。如果又找不到防疫旅館，移工的入境簽證和國外檢疫證明都有時效性，證明一但失效，業者只能重新申請。

勞工局表示，目前提供台中市移工使用的居家檢疫替代所共12家、784間房，隨移工陸續入境，截至23日止，台中市移工居家檢疫人數為126人，尚無房間數不足問題。

為回應台中市移工檢疫需求，勞工局指出，市府自8月19日起，居家檢疫替代所僅開放工作地在台中的移工雇主申請，並視疫情狀況滾動調整，同時持續與觀旅局、民政局合作，積極輔導旅宿業者成立替代所，擴增量能。

另有關移工居家檢疫替代所申請審查，勞工局表示，行政院勞動部8月下旬起，規範作為居家檢疫替待所的旅宿業，須事先向縣市政府勞工局申請核可，市府配合中央政策，自8月下旬開始受理，目前已超過2000件移工入境居家檢疫申請案件，勞工局將加派人力盡速完成審核，顧及產業需求。