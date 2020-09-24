台中新光水資源回收中心 興建兩年終於有經費可接管

台中市在太平區斥資6.5億興建的新光水資源回收中心，雖已落成兩年，但實際接管率卻是0。立法委員何欣純和市議員張玉嬿、蔡耀頡今邀請營建署下水道工程處人員開協調會，處長曾淑娟表示站在「廠蓋好就該有水要進來」的立場，同意先核准其用戶接管的第1期工程2億5千萬元經費，讓水資源中心附近宜欣、宜佳里的1998戶先進行接管，年底或明年初再爭取第2期的3億7千萬元經費，讓另3852戶也能接管，並逐步再推動後續各期接管。

曾淑娟明確表示，原本該處今年的下水道工程預算有155億元，但受到新冠肺炎疫情影響，稅收減少，明年的預算已降為123億元，他們也為預算一下驟減30億元而煩惱，但新光水資源中心已興建完成兩年，決定先核准經費讓其能運作。

張玉嬿指出，太平屬於原縣區，截至目前下水道的接管是0，希望政府施政不能有城鄉差距。蔡耀頡亦說，依造水利局的規畫，5期的計畫若執行完成，可增加3萬多戶的接管數，約是太平地區的一半戶數；太平正在發展中，不趁此時把基礎工程做好，更待何時。

何欣純說，太平區今年底或明年初人口數就會超過20萬人，是台中市的新興都市，新光水資源回收中心就是為解決太平地區把汙水排放至大里溪、造成大里溪汙染而興建，但兩年來接管數是0實在說不管去，難道要讓這座水資源中心成為蚊子館？對於營建署同意先進行第1期部分，她感覺很高興，但仍期待第2至第5的計畫能逐步推動，落實汙水的處理。