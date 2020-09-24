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彰化伸港鄉代會提案加碼發1200元生活禮金 鄉公所：不敢發

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
伸港鄉代會通過明年加碼發1200元禮金，鄉公所卻表態「不敢發」。記者林敬家／攝影
伸港鄉代會通過明年加碼發1200元禮金，鄉公所卻表態「不敢發」。記者林敬家／攝影

彰化伸港鄉公所在7月提案發放1000元振興禮金，遭鄉代會否決，今天開臨時會，伸港鄉代會連署提案明年發生活扶助禮金提高到1200元，也建請今年的重陽敬老禮金再加碼2000元，但代理鄉長黃文騰表示，縣府主計單位已來函提醒伸港的社福支出已達警戒值，擔心若明知故犯，可能就會被調查與處罰。

伸港鄉公所今年7月間提案要發放振興禮金1000元，但遭到代表會否決，隨後伸港鄉長曾煥彰因案停職，9月初縣府派任鄉公所主任秘書黃文騰代理鄉長，今天也是他首次以新身分出席代表會。

伸港鄉代表會表示，鄉公所今年7月先斬後奏，沒向代表會溝通協調自行提案要發禮金，考量今年新冠肺炎疫情期間，鄉民多支出購買口罩的費用，部分行業受疫情影響，提案明年將以往每年發放的生活扶助禮金一次性的從1千元調升到1200元，今年的重陽敬老禮金也再加碼2000元。

黃文騰表示，鄉代會7月臨時會否決公所提案發放振興金1000元，公所尊重，但發放振興金的時機已消失，加上8月初，縣府提醒各鄉鎮發現金要三思，若當時順勢發放還可說是不知者無罪，現在上級單位已警告了，公所再繼續發現金，會被質疑明知故犯。

黃文騰也說，民選的首長對於有爭議的社福津貼可依據民意支持主張推動，但他是代理鄉長，最重要的工作是要穩定公所施政，順利運作，考量到適法性，真的不敢發。

但伸港代表會指出，鄉公所當初提案要發1000元振興禮金，表示財源沒問題，現在換代表會提案，公所就以適法性來反制，完全忽視代表會所代表的民意。

疫情 重陽敬老禮金

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