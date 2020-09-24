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政風認定彰衛局違反防疫政策 彰化議事廳藍綠交鋒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化衛生局長葉彥伯遭縣議員質詢，國民黨彰化縣議員曹嘉豪力挺。記者林敬家／攝影
彰化衛生局長葉彥伯遭縣議員質詢，國民黨彰化縣議員曹嘉豪力挺。記者林敬家／攝影

彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫少年執行採檢案，中央疫情指揮中心昨天公布廉政小組調查結果，讓風波告一段落，但多名縣議員今天在彰化縣議會議事廳仍針對該案提出質詢，綠營要求彰化縣衛生局長葉彥伯認錯或澄清，卻遭藍營縣議員反駁「做對的事為何要道歉」，葉彥伯則維持低調態度，強調會和中央一心防疫。

中央疫情指揮中心昨天公布廉政小組調查結果，認定彰化衛生局違反採檢無症狀居家檢疫者，以及要求居家檢疫者在檢疫期間外出等2項政策，彰化縣議會今天開聯席會， 民進黨彰化縣議員葉國雄針對縣政議題表示，新冠肺炎疫情防疫期間，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯不配合，不遵守中央防疫系統，葉局長過去的專業大家都很肯定，這次卻是「聰明一世糊塗一時」，問他如果重來還會繼續做嗎?

葉彥伯表示，所有通報採檢都是依照中央防疫工作來做，都是和中央一條心，葉國雄問他要不要認錯，葉彥伯未回應。

國民黨彰化縣議員曹嘉豪則為葉彥伯抱屈，他說，葉局長維護彰化生命財產安全有錯嗎?為什要道歉，「陳時中真的大到不行， 一定是對的嗎？」所有精準篩檢的受檢人都有被告知，依法依規定做哪裡錯了，況且還為此查到確診者，葉局長現在卻在議會殿堂被指正，真是啼笑皆非。

國民黨彰化縣議員張錦昆也說，中央從今年7月26日起針對從菲律賓搭機回台者，無論有沒有症狀都要在機場完成採檢，一直延續到今天才結束，無症狀檢測若那麼十惡不赦，怎麼還會這樣做，葉局長是為了照顧彰化縣民，卻因中央地方政黨不同政策轉彎，實在離譜，讓人看不下去，檢測雖要依照中央規定，但建議衛生局要堅持做對的事情。

彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫少年執行採檢案今天在縣議會仍引發討論。記者林敬家／翻攝
彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫少年執行採檢案今天在縣議會仍引發討論。記者林敬家／翻攝

衛生局 葉彥伯

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