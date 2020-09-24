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政風認定彰衛局違反防疫政策 彰化議事廳藍綠交鋒
彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫少年執行採檢案，中央疫情指揮中心昨天公布廉政小組調查結果，讓風波告一段落，但多名縣議員今天在彰化縣議會議事廳仍針對該案提出質詢，綠營要求彰化縣衛生局長葉彥伯認錯或澄清，卻遭藍營縣議員反駁「做對的事為何要道歉」，葉彥伯則維持低調態度，強調會和中央一心防疫。
中央疫情指揮中心昨天公布廉政小組調查結果，認定彰化衛生局違反採檢無症狀居家檢疫者，以及要求居家檢疫者在檢疫期間外出等2項政策，彰化縣議會今天開聯席會， 民進黨彰化縣議員葉國雄針對縣政議題表示，新冠肺炎疫情防疫期間，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯不配合，不遵守中央防疫系統，葉局長過去的專業大家都很肯定，這次卻是「聰明一世糊塗一時」，問他如果重來還會繼續做嗎?
葉彥伯表示，所有通報採檢都是依照中央防疫工作來做，都是和中央一條心，葉國雄問他要不要認錯，葉彥伯未回應。
國民黨彰化縣議員曹嘉豪則為葉彥伯抱屈，他說，葉局長維護彰化生命財產安全有錯嗎?為什要道歉，「陳時中真的大到不行， 一定是對的嗎？」所有精準篩檢的受檢人都有被告知，依法依規定做哪裡錯了，況且還為此查到確診者，葉局長現在卻在議會殿堂被指正，真是啼笑皆非。
國民黨彰化縣議員張錦昆也說，中央從今年7月26日起針對從菲律賓搭機回台者，無論有沒有症狀都要在機場完成採檢，一直延續到今天才結束，無症狀檢測若那麼十惡不赦，怎麼還會這樣做，葉局長是為了照顧彰化縣民，卻因中央地方政黨不同政策轉彎，實在離譜，讓人看不下去，檢測雖要依照中央規定，但建議衛生局要堅持做對的事情。
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