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中市甲安埔24所中小學 盧秀燕宣布冷氣今年底安裝完成
台中市政府推動「清涼安心學習計畫」，籌募預算替全市國中小學改善電力設備並裝設冷氣，其中外埔區安定國小教室冷氣已於9月全面裝設完畢，台中市長盧秀燕今日出席該校閱讀活動時宣布，甲安埔地區共24所中小學，其中4所已自行裝設冷氣、1所正在改建，其餘學校由市議員李榮鴻募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，19校冷氣將在今年底前全數裝設完成。
對於安定國小已完成教室冷氣裝設，盧秀燕今日宣布，市府正籌募預算，幫全市中小學改善電力設備並安裝冷氣，以甲安埔地區而言，總計24所中小學，其中有4所學校已自行裝設冷氣、東陽國小校舍重建中，其餘學校由市議員李榮鴻、甲安埔地區學校家長會長及地方仕紳拋磚引玉先募捐200萬元，加上市府編列4000萬元預算，將在今年底前全數完成19校、約400間教室冷氣裝設，讓甲安埔地區的孩子安心學習。
李榮鴻表示，「甲安埔以前沒做的，現在全部做起來！」感謝盧市長同意優先編列經費4000萬元，為甲安埔地區中小學校裝設冷氣，感謝各校校長、家長會長、宮廟及企業踴躍響應募款，捐贈金額約200萬元，共同為孩子打造更優質的學習環境。
安定國小校長陳素萍說，感謝市府及市議員李榮鴻對安定國小的照顧，讓學校在今年暑假完成全數教室冷氣裝設，一開學就能讓孩子們享用冷氣，本學期更由家長會補助各班冷氣費，目前的儲值金預計可讓孩子們免費使用到10月底。
中市府教育局指出，考量近年氣溫越來越炎熱，市府已於2018至2020年度編列經費約2億元，協助各校裝設冷氣或進行電力改善，改善學習環境。目前甲安埔地區學校冷氣經費已補助各校執行，市府也將於明年編列1億元，協助台中市各校裝設冷氣及進行電力改善，以達「班班有冷氣」目標。
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