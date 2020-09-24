助貧姊弟飽餐多年 不求回報老闆娘湧訂單

一名女網友說，小時候貧困，常與弟弟去一家店吃鐵板麵，長大後才發現老闆娘都多給麵包和冰棒，讓他們能吃飽。老闆娘今天說，「小事情，有空回來看看我們，就很高興了」。

「遲了10幾年的道謝」，一名女網友在臉書社團發文表示，小時候父親去世，母親要養3名小孩，所以她和弟弟要用新台幣100元吃三餐，因此常到南投市民族路一家平價火鍋牛排館用餐，兩人合吃一份鐵板麵，多年後才發現，老闆娘每次額外多給麵包和冰棒，讓她與弟弟溫飽一餐，希望向老闆娘道謝。

這家平價火鍋牛排館昨天公休，今天營業時間一到，就湧入許多外送訂單，林姓老闆娘與兒子、一名女員工忙著煮火鍋、煎牛排、炒鐵板麵、打包外送，一刻不得閒。一名男顧客看到這條暖心新聞，中午特地到店用餐，也有一名女熟客說，口味吃習慣，所以常來吃。

這名女網友說，最近一次是2年前來吃牛排及火鍋，點的都是當年「吃不起」的餐點，當時就很想向老闆娘道謝，卻覺得不好意思而未開口；雖然也住南投縣，不過因工作忙碌，所以未再光顧，加上朋友來用餐常看到一名男子掌廚，她以為店面易主，才透過網路發出感謝文。

對於女網友想致謝，林姓老闆娘微笑著說，「沒關係，有空回來看看我們，就很高興了」，經回想及看過照片，憶起這對姊弟，她內心很感動，也覺得很貼心，但不需要特別來道謝或回報，「小事情而已」。

這名女網友表示，點鐵板麵附贈一個麵包和一支冰棒，還可以濃湯及飲料喝到飽，老闆娘後來注意到他們，會額外多給麵包和冰棒，她當時沒放心上，就這樣吃了5年、6年，近日與弟弟聊天，才發現是老闆娘好心多給，現在有穩定工作，因此想「回報」20份牛排套餐的錢，讓另外20人能點牛排品嚐老闆娘的美食。

女網友回憶說，當年她小學三年級，弟弟讀幼兒園大班，弟弟吃得多，但錢不夠，兩人儘量找能吃飽的店家用餐，不過常遇業者以打烊為由碰軟釘子，直到發現這家牛排店，老闆娘不趕人，還加麵，多給附餐，更能一直喝濃湯及飲料，便幾乎每晚帶弟弟去吃。