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中市大甲火車站人行跨越橋啟用 出入前後站不需再繞道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區火車站因無後站，長年民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，中市府編列預算施作人行跨越橋，今天完工啟用。記者余采瀅／攝影
台中市大甲區火車站因無後站，長年民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，中市府編列預算施作人行跨越橋，今天完工啟用。記者余采瀅／攝影

台中市大甲區火車站因無後站，長年民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，中市府編列預算施作人行跨越橋，今天完工啟用。市府另在大甲火車站後站新闢可容納250席汽、機車位的甲后停車場，大幅提升大甲交通要道便利性。

台中市政府今日舉行大甲火車站人行跨越橋暨甲后停車場完工啟用典禮，台中市長盧秀燕表示，這座人行跨越橋施工比其它工程都要困難，因要橫跨鐵路上方2萬5千伏特的電車線，且要等夜間車站關閉後才能施工，市府團隊全力以赴，興建完成全長49公尺的橋，前、後站兩座橋塔內更設有無障礙電梯，讓行動不便者、帶孩子的父母都可方便通行，也紓緩地下道人潮壅塞問題，後站也興建甲后停車場方便停車。

台中市府建設局長陳大田表示，工程去年11月1日開工，今年5月施工團隊克服最困難處，跨越鐵路上方2萬5千伏特電車線，完成一次性吊裝作業，並於7月31日完成長49公尺、寬3.6公尺的人行跨越橋，橋以鋼構可拆式設計，融入大甲鎮瀾宮屋簷兩側上拱元素，前、後站兩座橋塔內設有無障礙電梯，供行動不便者使用。

工程完工後，可紓解甲后路地下道假日塞車問題；後站東站停車場啟用後，也可紓緩車站停車需求、增加後站接送臨停空間，改善周邊交通。

交通局長葉昭甫說，大甲火車站鄰近大甲鎮瀾宮與大甲觀光商圈，到大甲遊玩或進香的遊客常找不到車位，交通局租用台糖權管的閒置空地，於大甲火車站後站東站闢建甲后平面停車場，可提供汽車73席、機車177席，共250席車位，改善停車問題。

台中市大甲區火車站因無後站，長年民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，中市府編列預算施作人行跨越橋，今天完工啟用。記者余采瀅／攝影
台中市大甲區火車站因無後站，長年民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，中市府編列預算施作人行跨越橋，今天完工啟用。記者余采瀅／攝影

火車站 停車場

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