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登革熱病媒蚊指數飆三級 彰化縣北斗鎮民動手倒積水
彰化縣北斗鎮人口數排名全縣第十六位，面積卻是倒數第二小，人口稠密度高，根據衛生局發布9月第三周調查病媒蚊密度，北斗鎮大道里為第二級，鎮公所擔心引爆登革熱，全鎮排定日期噴藥劑。
北斗鎮地狹人稠，衛生局調查病媒蚊密度，北斗鎮常常榜上有名。鎮公所上半年做完新冠肺炎環境噴藥防治，下半年展開全鎮噴藥防治登革熱，鎮長李玄帶領和清潔隊到市場、商圈、公車亭等民眾聚集處噴藥，預計後天（26日）完成15里噴藥工作。
病媒蚊密度分四級，北斗鎮公所噴完藥，輔導鎮民倒掉戶外容器積水，氣象預報未來氣溫下降，也可能下雨，地球氣候變遷，台灣秋冬如夏，清除積水才能防止病媒蚊孳生。
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