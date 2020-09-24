影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

南投市「聞吔香火鍋牛排館」林姓老闆娘，10多年前默默幫助貧困洪姓小姊弟，點50元鐵板麵附贈兩個麵包和兩支冰棒，讓他們天天可以飽餐一頓，小姊弟長大後相當感謝，想回饋老闆娘20分牛排套餐的錢，讓許多人覺得相當溫暖。林姓老闆娘相當有愛心，當年有學生點10元肉燥飯，她也是讓他們濃湯、飲料喝到飽，她說：「只是盡自己一點點的力量，讓清寒學生能吃飽好好學習」。

洪小姐在臉書南投人聊天室分享當年老闆娘的暖心義舉，今天中午有不少人特地來點餐表達支持。老闆娘說，火鍋店由她和兒子及幫廚阿姨三人負責，怕人太多忙不過來，她13年前在南投市民族路開店後，發現有學生經濟困難只能點最便宜的餐點，因此抱持著「能幫就幫」精神，盡量讓學生吃飽。

當時店內最便宜的是1碗10元的肉燥飯，有學生偷偷問她「阿姨，我只點肉燥飯可以喝濃湯、飲料嗎？」她大方答應，其他學生知道也來這邊點肉燥飯喝飲料、濃湯，她也都比照辦理。她說，這十幾年來都這樣做，因此看到洪小姐貼文，也想不起這對小姊弟是誰？昨天，洪小姐透過通訊軟體和她聯絡上，老闆娘相當開心，但對於捐出20份牛排套餐的錢，老闆娘說不用「這樣反會讓受助的人覺得不自在」。

今天中午用餐和外帶的民眾相當多，老闆娘母子三人忙得團團轉，用餐的大多是老顧客。現在鐵板麵一份70元，同樣有濃湯、飲料和冰棒。他們說，店內餐點便宜好吃，為了體貼老顧客，點鐵板麵除了飲料、濃湯免費喝，還送一支雪糕「俗擱大碗」，只是他們常來吃，也不知道原來老闆娘默默幫助許多貧困學生，相當敬佩，以後要多來捧場。