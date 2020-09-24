聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽
南投市「聞吔香火鍋牛排館」林姓老闆娘，10多年前默默幫助貧困洪姓小姊弟，點50元鐵板麵附贈兩個麵包和兩支冰棒，讓他們天天可以飽餐一頓，小姊弟長大後相當感謝，想回饋老闆娘20分牛排套餐的錢，讓許多人覺得相當溫暖。林姓老闆娘相當有愛心，當年有學生點10元肉燥飯，她也是讓他們濃湯、飲料喝到飽，她說：「只是盡自己一點點的力量，讓清寒學生能吃飽好好學習」。
洪小姐在臉書南投人聊天室分享當年老闆娘的暖心義舉，今天中午有不少人特地來點餐表達支持。老闆娘說，火鍋店由她和兒子及幫廚阿姨三人負責，怕人太多忙不過來，她13年前在南投市民族路開店後，發現有學生經濟困難只能點最便宜的餐點，因此抱持著「能幫就幫」精神，盡量讓學生吃飽。
當時店內最便宜的是1碗10元的肉燥飯，有學生偷偷問她「阿姨，我只點肉燥飯可以喝濃湯、飲料嗎？」她大方答應，其他學生知道也來這邊點肉燥飯喝飲料、濃湯，她也都比照辦理。她說，這十幾年來都這樣做，因此看到洪小姐貼文，也想不起這對小姊弟是誰？昨天，洪小姐透過通訊軟體和她聯絡上，老闆娘相當開心，但對於捐出20份牛排套餐的錢，老闆娘說不用「這樣反會讓受助的人覺得不自在」。
今天中午用餐和外帶的民眾相當多，老闆娘母子三人忙得團團轉，用餐的大多是老顧客。現在鐵板麵一份70元，同樣有濃湯、飲料和冰棒。他們說，店內餐點便宜好吃，為了體貼老顧客，點鐵板麵除了飲料、濃湯免費喝，還送一支雪糕「俗擱大碗」，只是他們常來吃，也不知道原來老闆娘默默幫助許多貧困學生，相當敬佩，以後要多來捧場。
其實，洪小姐之前也曾回來店內用餐，只是不好意思打招呼，老闆娘也歡迎姊弟倆隨時回來店內吃飯。老闆娘說：「洪小姐姊弟長大後懂事、想回饋社會幫助別人，這就對我最好的回報」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言