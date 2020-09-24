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雙鋼印口罩開賣 藥師仍嚴加檢查留樣本擔心壞商譽
衛福部今天起推動實名製口罩雙鋼印，彰化市區上午未見明顯排隊人潮，今天要賣的雙鋼印口罩昨天就已配送到藥局，藥師認為，即便有雙鋼印認證，但口罩品質好壞仍落差大，還是得留樣本靠人工逐一檢查才能賣出，確保藥局口碑。
彰化市明功藥局藥師柯毓彬說，今天和昨天分別收到成人1800片、兒童200片的雙鋼印實名制口罩，上面都有「MD」和「Made in Taiwan」標示，但位置、字體不一樣，分別在左下角和右下角，但都是新的真貨，因全天都開放民眾購買，所以未出現排隊人潮。
柯毓彬說表示，先前加利公司涉嫌以中國製非醫用口罩冒充醫用口罩漏餡，是因女藥師檢查配送口罩機警發現，他也習慣仔細檢查到貨的口罩廠商號碼、外觀，將口罩留樣，若發現該批口罩品質特別好，也會上網分享，他提醒，現在許多彩色口罩，樣式花俏，但詢問之下許多是來自菜市場的散裝銷售，即便外觀討喜也要注意來源和品質。
柯毓彬說，雙鋼印口罩上路，先前沒賣完的實名制口罩也不能再販售將收回，現在也陸續整理裝箱，至於先前進貨的盒裝口罩預計可以賣到12月底，往後可能都要以有雙鋼印認證的口罩銷售。
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