聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭萬人泳渡周末登場 警方公布交管停車路線
2020日月潭萬人泳渡嘉年華本周末正式登場，雖然主辦單位預估今年人員車輛將略為減少，南投縣集集警分局公布日月潭周邊開放路邊停車的時間、路段，強調單向管制時間是當天6時至16時止，路段分在台21線魚池至九龍路口路段四線道外側車道，以及台21線向山遊客中心至頭社路段四線道外側車道，所有車輛依順時鐘方向行駛環湖公路。
集集分局指出，配合特別疫情要求，萬人泳渡嘉年華期間，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。
警方並呼籲，當天除全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規外，所有參加泳渡車輛依順時鐘方向行駛環湖公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，台21甲線禁止車輛由伊達邵往九龍路口方向行駛。
集集分局表示，除九龍口及向山遊客中心兩處外，環潭公路台21甲線1.8至6.5公里除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，現場有專人引導，其次是7.3公里潭南三岔路口起，往頭社方向也可靠左側山壁提供小型車依序停放。
而做為萬人泳渡終點的伊達邵街區，行人徒步區畫設義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入外，周邊商家及攤販切勿違規設攤或占用道路擺設商品、店招招牌等路障，加速人潮疏散。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言