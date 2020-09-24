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日月潭萬人泳渡周末登場 警方公布交管停車路線

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供

2020日月潭萬人泳渡嘉年華本周末正式登場，雖然主辦單位預估今年人員車輛將略為減少，南投縣集集警分局公布日月潭周邊開放路邊停車的時間、路段，強調單向管制時間是當天6時至16時止，路段分在台21線魚池至九龍路口路段四線道外側車道，以及台21線向山遊客中心至頭社路段四線道外側車道，所有車輛依順時鐘方向行駛環湖公路。

集集分局指出，配合特別疫情要求，萬人泳渡嘉年華期間，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。

警方並呼籲，當天除全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規外，所有參加泳渡車輛依順時鐘方向行駛環湖公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，台21甲線禁止車輛由伊達邵往九龍路口方向行駛。

集集分局表示，除九龍口及向山遊客中心兩處外，環潭公路台21甲線1.8至6.5公里除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，現場有專人引導，其次是7.3公里潭南三岔路口起，往頭社方向也可靠左側山壁提供小型車依序停放。

而做為萬人泳渡終點的伊達邵街區，行人徒步區畫設義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入外，周邊商家及攤販切勿違規設攤或占用道路擺設商品、店招招牌等路障，加速人潮疏散。

2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供
2020日月潭萬人泳渡本周末將正式登場，集集分局公布停車路段。圖／集集分局提供

集集 日月潭 車道

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