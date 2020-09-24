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抺黑合法和稀泥無罪 彰化縣溪州提拔泥今熱身準備登場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所今年添購餐車，設計溪州羊和黑泥巴的意象，鄉長江淑芬（中）說要逐年留下代表性物品，累積成為活動和文化的資財。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所今年添購餐車，設計溪州羊和黑泥巴的意象，鄉長江淑芬（中）說要逐年留下代表性物品，累積成為活動和文化的資財。記者簡慧珍／攝影

彰化縣優質芭樂最大產地溪州鄉，雙十連假將舉辦「2020溪州提拔泥」系列活動，今年擴大地方參與，喜歡「抹黑」「和稀泥」的民眾千萬別錯過，趕快帶孩子來玩越野障礙賽，滿身泥巴回味農業時期最純真的娛樂，還可以逛小農文創市集，參觀選購黑泥栽種的農產品。

溪州鄉公所今天在鄉公所廣場布置2020溪州提拔泥場景，引起民眾想像當天在活動場地溪州公園野餐的景象。縣長王惠美說，今年國慶連假不愁沒地方去，溪州提拔泥串連2020溪州提拔泥-溪遊記、109年番石榴農業產業推廣計畫-提拔提芭、溪州鄉農特產品拓展客源加值計畫，一連兩天在溪州公園，要讓遊客感受溪州人的熱情。

溪州鄉農會理事長鄭輝煌說，溪州鄉是彰化縣也是全國芭樂重要產區，品質優良，入秋後更加香脆可口，遊客來溪州，逛小農文創市集千萬別忘了品嘗溪州芭樂，回程帶溪州芭樂，一次買足濁水溪黑泥孕育出來的優良農產品。

溪州鄉長江淑芬說，溪州黑泥文化節連辦多年，融合國際化、黑泥及農村文化成為彰化縣極具特色的農村嘉年華活動，也衝出全國知名度，主辦單位溪州鄉公所求新、求變和力求創新，外界知道溪州芭樂，溪州鄉公所今年主推溪州羊肉，鄉公所免費招待薑絲清燙、中藥入味等各種湯底口味的合計溪州羊肉料理1000份。

今年縣政府、國防部陸軍司令部、溪州鄉公所共同分擔活動經費，鄉公所也新添許多布景和道具；鄉長江淑芬說，她就任後，舉辦活動的道具和設備都將留下，長期累積將是鄉民的資產。

彰化縣溪州鄉公所頒贈感謝狀給明道大學熱舞社。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所頒贈感謝狀給明道大學熱舞社。記者簡慧珍／攝影

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