地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

延宕5年的台中市武德街拓寬案，近期經台中市政府誠意溝通，終於露出曙光。在都市發展局長黃文彬、建設局副局長陳永欣共同見證下，4位地主釋出善意簽署同意書，同意先行拆除4棟建築物，參與市府主導的原建國市場及周邊地區公辦都更案，明年大智北路可望完全打通連接至南京路，完成大智路打通的最後一哩路。

台中市長盧秀燕上後後，積極縫合中西、東南區，武德街拓寬案可望讓大智路打通後，通勤更為順暢。

都發局長黃文彬說，地主釋出善意，預計8個月內拆除4棟建築物，讓市府先開闢計畫道路，之後大智北路將完全打通連接至南京路，火車站前後站之間的交通動線更臻完善，使大智路打通的效益更加擴大，車流人流更順暢，共創地方繁榮。

都發局指出，下周將透過都市計畫程序將此同意書，提送台中市都市計畫委員會會審議，讓整個細部計畫能正式公佈實施。昨日同意書簽署儀式，代表武德街拓寬案程序公開透明，未來細部計畫變更案發布實施後，將正式啟動車站專用區開發案，帶動舊城區軸線翻轉。