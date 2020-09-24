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台中6停車場超收停車費 市府交通局下令擴大稽查
台中市前天爆出大里和大甲兩區公所的6處停車場有超收停車費情形，交通局長葉昭甫上午說，已針對交通局委外經營的111處路外停車場進行清查，雖然報表上未發現有超收情形，但他不放心，已請相關業務人員平日即利用機會實際試停，擴大稽查，有沒有超收「停一下就知道」。
葉昭甫說，要是有被查獲超收情形，一定會依停車場法等相關法令追究責任，或撤銷廠商參與承攬的資格。
大里區公所政風室主任吳芳如也指出，4停車場超收情形，是否依刑法追究廠商責任還由廉政署研究中，但她已要求下屬，以後對於委外停車場業務不能僅就外在環境項目督導，必須實際試停並做成記錄，以避免再有超收情形，做好把關。
至於若是民間自營的停車場，因屬一般消費行為，民眾若遇上有收費不合理情形，亦可向市府消保官反映。
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