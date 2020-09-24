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老闆娘當年送麵包、冰棒讓南投小姊弟吃飽 長大想報恩

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
洪小姐在臉書南投人聊天室，分享小時候和弟弟合點鐵板麵，老闆娘都會多贈送一個麵包和冰棒，讓姊弟倆可以溫飽。圖／翻攝南投人聊天室
洪小姐在臉書南投人聊天室，分享小時候和弟弟合點鐵板麵，老闆娘都會多贈送一個麵包和冰棒，讓姊弟倆可以溫飽。圖／翻攝南投人聊天室

網友洪小姐在臉書社團「南投人聊天室」貼文，國小3年級時父親去世，她和弟弟100元要吃三餐，南投市「聞吔香火鍋牛排館」老闆娘，默默幫助姊弟倆，點50元鐵板面附贈兩個麵包和兩支冰棒，姊弟倆長十分感謝，長大後想回饋老闆娘20分牛排套餐的錢，感謝老闆娘讓她和弟弟每天都能溫飽一頓。

洪小姐說，想找尋這家老闆娘，並且想跟她說一聲謝謝。爸爸在他國小3年級時就去世，當時弟弟才剛幼稚園大班，媽媽要扶養三個小孩（哥哥跟著爺爺奶奶），當時她跟弟弟100元要吃三餐，以物價來說真的挺難的。

所以姊弟倆都會到南投市民族路的「聞吔香火鍋牛排館」，兩人合點一份50元鐵板麵，附贈一個麵包和一支冰棒，主要是想濃湯跟飲料喝到飽，因為真的沒更多的錢，不是刻意當奧客。林姓老闆娘注意到他們，之後他們去點鐵板麵，老闆娘都會多給他們一個麵包跟一支冰棒。

當時沒放在心上，長大後她跟弟弟聊天，才發現老闆娘每天都會多冰棒跟麵包，他們只點了一份鐵板麵卻有兩個麵包跟兩支冰棒，童年受到老板娘不少照顧，讓她跟弟弟每天都溫飽一餐，很感謝她，想給她20份牛排套餐的錢，讓20位點牛排的人能夠品嘗美食，雖不多但是想報答一下闆娘。

牛排店表示，雖然點牛排或火鍋才能免費喝濃湯，對於家境比較困苦的客人，也不會刻意禁止，當年發現姊弟倆合點一份鐵板麵，認為家庭應該有困難，因此多給一個麵包和冰棒，姊弟想要回饋20份排餐她心領了，希望他們回來看看就好，洪小姐也聯繫上林姓老闆娘，表達這份遲了十多年的感謝。

網友也肯定洪小姐姊弟懂得感恩，也稱讚火鍋店服務客氣、老闆娘超暖心，當年的善心，給了艱困中的小姊弟最大的支持。

南投市聞吔香火鍋牛排店默默幫助弱勢的洪姓小姊弟，讓他們感激在心，想回饋20分牛排套餐的錢，感謝老闆娘。圖／翻攝GOOGLE
南投市聞吔香火鍋牛排店默默幫助弱勢的洪姓小姊弟，讓他們感激在心，想回饋20分牛排套餐的錢，感謝老闆娘。圖／翻攝GOOGLE
洪小姐在臉書南投人聊天室，分享小時候和弟弟合點鐵板麵，老闆娘都會多贈送一個麵包和冰棒，讓姊弟倆可以溫飽。圖／翻攝南投人聊天室
洪小姐在臉書南投人聊天室，分享小時候和弟弟合點鐵板麵，老闆娘都會多贈送一個麵包和冰棒，讓姊弟倆可以溫飽。圖／翻攝南投人聊天室

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